Шулић: Покренута иницијатива о проглашењу Козаре ваздушном бањом

Извор:
СРНА
15.10.2025
13:35
Коментари:2
Министар трговине и туризма Денис Шулић изјавио је данас да је покренута иницијатива да се Козара прогласи ваздушном бањом, као и да ће услиједити улагања у смјештајне капацитете.
Шулић је истакао и велики значај најављене могућности проширења смјештајних капацитета куповином хотела "Монумент" од стране Владе Републике Српске.
Сигуран је, каже, да ће иницијативом да се подручју Националног парка прогласи ваздушном бањом, али читава планина, као и улагање у додатне смјештајне капацитете, повећати и интерес приватног сектора да улаже на овом простору.
"Чињеница да већ сада имамо 100.000 посјетилаца у току једне године, говори нам да овдје већ има мјеста за добар развој туризма", рекао је Шулић.
Министар је данас на Козари разговарао са представницима локалних заједница и институција о организацији предстојеће зимске сезоне и планираним активностима на додатном развоју и промоције ове дестинације.
Како је навео, разговарано је о важности улагања у национални парк, те да владина одлуке иде ка томе да се обезбиједе додатни смјештајни капацитети након што су туристи често постављали баш о томе питања.
Он је навео да ће у наредних мјесец дана организовати још један састанак са људима који управљају скијалиштима и Националним парком, а биће присутна и Управа Олимпијског центра, да би се повезали и да би се све подигло на већи ниво.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је да је састанак био конструктиван јер су му присуствовали и начелници сусједних општина, те представници туристичких организација, па су могли да сагледају колико ко може у свом домену као и да покажу да им је Козара приоритет.
Разговарано је о потенцијалним могућностима спортског туризма, а Јавор је поменуо објекте на Бенковцу који су запуштени због неријешених имовинских односа.
Изразио је подршку иницијативи Владе да буде купљен хотел "Монумент", јер смјештајни капацитети на Козари тренутно нису довољни.
Он је нагласио да је Козара огроман потенцијал током читаве године, посебно у зимском периоду када је атрактивно скијалиште, нагласивши да су ту и бројне квалитетно уређене пјешачке стазе.
Указао је да су степенице на прилазу споменику у јако лошем стању и да је исказана спремност свих локалних заједница које гравитирају Козари да издвоје одређена новчана средства да се то што прије санира.
Директор Националног парка "Козара" Божидар Николетић захвалио је на иницијативи за одржавањем овог састанка јер је још једном Козара препозната као велики капацитет у који треба улагати.
