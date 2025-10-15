У Грачаници прекречен графит ''Косово је срце Србије''

15.10.2025
13:21
Коментари:0
Графит "Косово је срце Србије" на заштитној огради школског игралишта у Грачаници прекречен је на захтјев приштинске полиције.
Брисање графита је од директора Основне школе "Краљ Петар" Владимира Милкића тражио припадник такозване косовске полиције, који је обезбјеђивао бројање гласова са избора у фискултурној сали школе.
БиХ
ПД ПС БиХ није усвојио Приједлог буџета
Полицајац је захтијевао да се читава заштитна ограда прекречи плавом бојом, али то није урађено, па је графит на крају прекречен бијелом бојом, преноси Косово онлајн.
На зиду изнад узлаза у фискултурну салу налази се и мурал посвећен Димитрију Поповићу, који је убијен са 17 година у јуну 2004. године испред киоска брзе хране.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
06
17
00
16
51
16
46
Тренутно на програму