Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

15.10.2025
10:06
Коментари:0
Предсједници Европске комисије Урсула фон дер Лајен стигла је у Београд у оквиру годишње турнеје по Западном Балкану. Према најавама из Брисела, једна од главних тема разговора у Београду је План раста за Западни Балкан, који је представљен прошле године као начин да се земље региона приближе Европској унији.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је за Србију чланство у Европској унији стратешко опредјељење и приоритет спољне политике, као и да се то неће мијењати до сљедећих избора, али да вјерује ни послије тога.
Он је након тет-а-тет састанка рекао да јој је предао писмо у коме моли ЕУ да Србија буде изузета од царина на челик.
"Знам да ЕУ не може да изузме Србију, али сам јој предао писмо да Србија буде изузета од царина на челик, али сам замолио и вјерујем да ће ЕК наћи начин да земљама кандидатима ублажи статус и олакша. Зима за нас неће бити лака, обезбиједили смо велике резерве нафте и гаса али биће тешка политичка зима. Блиско ћемо сарађивати са ЕУ", рекао је Вучић.
