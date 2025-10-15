Тијело младића пронађено поред пута

Извор:
Телеграф
15.10.2025
09:55
Коментари:0
Тијело малољетника пронађено је у уторак око 16 часова у близини пута Ландовице–Ђонај код Призрена.
Како је потврђено из тзв. Косовске полиције, младић је највјероватније страдао у саобраћајној несрећи након што је мотоциклом ударио у зид куће у изградњи.
Економија
Преполовљен увоз руског гаса у ЕУ
Портпарол полиције за регион Призрена Шаћир Битићи изјавио је да су пролазници који су радили на пољима уочили тијело поред зида недалеко од пута.
- Полиција је 14. октобра обавијештена да су грађани примјетили особу која лежи поред пута, око седам до осам метара од коловоза, поред зида гдје се градила кућа. Према првим информацијама, особа није показивала знаке живота - навео је Битићи.
- На основу почетних података, сумња се да жртва, возећи мотоцикл, није прилагодила вожњу условима и околностима пута, изгубила контролу, слетјела са коловоза и ударила у заштитни зид куће у изградњи. У том тренутку задобио је тешке тјелесне повреде које су резултирале смрћу на лицу мјеста - рекао је Битићи.
Свијет
Трамп постхумно одликовао Чарлија Кирка
Полиција, у сарадњи са Основним тужилаштвом у Призрену, наставља истрагу како би се утврдиле све околности несреће.
Најновије
Најчитаније
12
18
12
11
12
09
11
59
11
57
Тренутно на програму