Данас исплата 51.000.000 грађанима Српске

15.10.2025
09:44
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас мјесечне накнаде за септембар у укупном износу од 51.000.000 КМ корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и корисницима социјалних давања у Републици Српској.
Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.
Министарство финансија ће данас општинама и градовима у Републици Српској исплатити и средства за туђу његу и помоћ за мјесец септембар.
