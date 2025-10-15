Logo

Данас исплата 51.000.000 грађанима Српске

15.10.2025

09:44

Коментари:

0
Данас исплата 51.000.000 грађанима Српске
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас мјесечне накнаде за септембар у укупном износу од 51.000.000 КМ корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и корисницима социјалних давања у Републици Српској.

Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.

Министарство финансија ће данас општинама и градовима у Републици Српској исплатити и средства за туђу његу и помоћ за мјесец септембар.

Полиција-Србија-270925

Хроника

Група младића претукла Индијца металним шипкама

Подијели:

Тагови:

isplata

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Купци згрожени: Пронађена љигава течност у соку

Економија

Купци згрожени: Пронађена љигава течност у соку

3 ч

0
Забиљежен рекордан раст цијена сребра

Економија

Забиљежен рекордан раст цијена сребра

4 ч

0
Петер Сијарто

Економија

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

18 ч

0
Глобалне цијене нафте ниже за два одсто

Економија

Глобалне цијене нафте ниже за два одсто

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner