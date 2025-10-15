Logo

Купци згрожени: Пронађена љигава течност у соку

Извор:

Курир

15.10.2025

09:13

Из тетрапака у коме би требао бити "Happy day" сок који производи "Rauch" слива се слузава маса непознатог поријекла.

На "X" профилу Удружења потрошача "Ефектива" објављен је снимак на коме се јасно види да је ријеч о "Rauch Happy day"соку од поморанџе.

Хроника

Дојава о бомби у Дјечијем дому

Потрошачи напомињу да рок трајања утиснут на производу још увијек није истекао, а садржајем су били изненађени.

Корисници платформе "X" су шокирани призором, а у коментарима нагађају о којој супстанци је овде ријеч, пише Курир.

"Вјероватно остатак лијепка којим је паковање лијепљено", "Слина пуна витамина", гласе неки од урнебесних коментара!

