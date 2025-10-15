Ову фризуру жене најчешће бирају послије раскида

Извор:
15.10.2025
Кажу да након сваког великог краја долази нови почетак. А понекад – тај почетак мирише на нову фризуру.
Управо своју фризуру освјежила је Бели Конклин (Лола Танг) у финалу треће сезоне серије "The Summer I Turned Pretty" када је сјела у фризерску фотељу и одлучила: вријеме је за промјену. Тај тренутак покренуо је и нови бјути тренд који осваја ТикТок и салоне широм свијета – бреакуп боб.
Није необично да жене након великих животних прекретница – раскида, промјене посла или једноставно жеље за свјежим почетком – пожеле и промјену имиџа. А нова фризура је најбржи начин да то ураде.
За многе је управо француски боб та симболична трансформација: елегантан, лагано заобљен рез до линије вилице или рамена који зрачи самопоуздањем, лакоћом и софистицираношћу.
Овај легендарни кратки рез, инспирисан 1920-има и паришким ит дјевојкама предвођенима Коко Шанел, поново се вратио у фокус – и то с добрим разлогом.
Његова чар лежи у једноставности. Сијече се у благо тупој линији, најчешће до вилице, чиме се постиже утисак опуштене профињености. Фризура изгледа као да се нисте превише трудили, а ипак је савршено обликована.
