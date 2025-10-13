Logo

Како препознати ниску емоционалну интелигенцију код партнера

13.10.2025

20:50

Како препознати ниску емоционалну интелигенцију код партнера

Емоционална интелигенција представља способност препознавања, изражавања и разумијевања сопствених емоција, али и емоционалних стања других људи.

У контексту љубавних веза, емоционална интелигенција игра кључну улогу. Партнери који је посједују знају како да пруже подршку, изграде повјерење и његују квалитетну интимност. Међутим, како препознати да вашем партнеру можда недостаје ова важна особина?

Лиса Лолес, клинички психотерапеут и извршни директор компаније Holistic Wisdom, навела је јасне знаке ниске емоционалне интелигенције.

Он не препознаје и не прихвата ваше емоције

Ако ваш партнер не реагује на ваша емоционална стања или их игнорише, то може указивати на ниску емпатију. Људи са овим обрасцем понашања често нису у стању да се ''ставе у туђу кожу“, што је основа емоционалне интелигенције.

Нема контролу над својим реакцијама

Емоционална саморегулација се развија током одрастања. Ако ваш партнер бурно реагује чак и на мање изазове, то је знак неадекватне емоционалне контроле – особине која је карактеристична за ниску емоционалну интелигенцију.

Често је неосјетљив

Недостатак такта и непримјерени коментари у друштву могу указивати на недовољно развијено разумијевање туђих емоција. Ако ваш партнер дјелује равнодушно према околностима или људима, то је додатни сигнал за узбуну.

Не слуша вас пажљиво

Површно слушање, честа прекидања док разговарате или недостатак интересовања за оно што дијелите – све су то понашања која одражавају недостатак емоционалне укључености и поштовања према вашем партнеру.

Непримјерени савјети

Једна од уобичајених грешака људи са ниском емоционалном интелигенцијом је фокусирање на рјешења без претходног разумијевања емоција особе која се суочава са проблемом. Умјесто да слуша и пружи емоционалну подршку, партнер често нуди савете који могу дјеловати удаљено или непримјерено.

Не преузима одговорност за своје поступке

Окривљавање других указује на неспособност суочавања са осјећањима кривице и стида. Партнер који избјегава одговорност показује потешкоће у емоционалној регулацији и суочавању са посљедицама сопствених поступака, преноси Кликс.

