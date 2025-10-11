Дјеверуше остале у шоку кад су чуле шта млада тражи од њих

11.10.2025
Захтјев једне младе да све њене дјеверуше потамне кожу прије вјенчања, изазвао је потпуни хаос у тој маленој заједници. Једна од дјеверуша, уједно и младина сестрична, на Реддитовом форуму "Бридезиллас" описала је како је цијела свадбена екипа у расулу јер је млада затражила да се све, осим ње, потамне како на фотографијама не би изгледале "превише блиједо", пише "Пеопле".
"Сад је у нашем групном чету потпуна збрка", написала је сестрична. "Неке дјеверуше одбијају то учинити, једна размишља да се потпуно повуче, а млада стално шаље дугачке поруке којима нас уцјењује да ће јој вјенчање бити уништено ако не послушамо."
Каже да је све било у реду све док млада изненада није одлучила да свака мора на спреј-третман потамњивања. Неколико дјеверуша одмах је отишло у соларијум и вратило се преплануло, но млада се разбјеснила.
"Мислиле смо да ће се смирити ако неке то учине, али није. Полудјела је, рекла да смо претамне и оптужила нас да саботирамо њен изглед. Једној је чак поручила да мора покушати скинути боју прије вјенчања", написала је сестрична.
Додала је да је млада одувијек вољела помало контролисати друге, али овакав испад није очекивала. Иронично, сама млада је изразито блиједа и одбија потамнити кожу.
"Кад су је питали зашто и она не би направила исто, рекла је: 'Ја сам млада, не требам. Сви остали се морају ускладити са мном'," испричала је сестрична.
Дјеверуше су до сада "ходале по јајима" како би избјегле сукобе, но игнорисање њених захтјева само је погоршало ситуацију.
"Није ми проблем обављати уобичајене ствари за дјеверуше, али повући ћу црту код мијењања боје коже. Ако због тога жели драматизовати, то је на њој", написала је ауторка објаве.
У коментарима Реддит корисници изразили су фрустрацију све чешћим причама о "бридезиллама" и савјетовали дјеверушама да поставе јасне границе.
"Реци јој јасно не. Можеш радити нормалне ствари, али никакви спрејеви или сличне глупости. Потпуно је претјерала", стоји у највише оцијењеном коментару. Други корисници додали су да младе не могу радити измјене на туђем тијелу. Сестрична се сложила с тим мишљењима. "Обавићу своју улогу дјеверуше, али моје тијело није предмет преговора. Ако она то не може поднијети, то је њен проблем, не мој", написала је.
У каснијем коментару признала је да су требале раније зауставити њене захтјеве. "Лекција научена, нема више попуштања. Што јој више удовољавамо, то постаје гора", закључила је сестрична, преноси "Вечерњи".
