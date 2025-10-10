Logo

Жене подијелиле искуства: "Ово су најбољи савјети за секс које смо добиле"

10.10.2025

08:38

Коментари:

0
Жене подијелиле искуства: "Ово су најбољи савјети за секс које смо добиле"

Жене које су на друштвеним мрежама дијелиле савјете о сексу, сложиле су се око једне ствари – искрена комуникација, самопоуздање и међусобно поштовање кључни су за испуњен и здрав сексуални живот.

У наставку доносимо најкорисније савјете које су кориснице Инстаграма истакле као највредније:

Твоје задовољство је важно. Нема ништа лоше у томе да партнеру отворено кажеш штa ти одговара, а штa не.

Оргазми су корисни за твоје здравље, а клиторис постоји искључиво ради ужитка – и треба га славити, не занемаривати.

Секс не мора увијек значити пенетрацију. Фокусирај се на блискост, забаву и међусобно повезивање.

Не успоређуј се с другима. Ни по учесталости односа, ни по детаљима. Секс није такмичење.

Постављање граница

Твоја сексуалност није ту да би служила некоме. Имаш право да истражујеш и постављаш границе.

Не пристај на ништа што ти није угодно. Не треба ти оправдање да кажеш "не".

Немој глумити оргазам. Искреност води бољем искуству и већем задовољству.

Лубрикант је твој пријатељ. Олакшава и побољшава искуство.

Попишки се одмах након односа. Тако можеш избјећи инфекције мокраћних путева.

Први пут? Будите њежни. Једна жена подијелила је савјет који је добила прије прве брачне ноћи: "Користите лубрикант и будите њежни."

Секс

Љубав и секс

Сексолог открива како да реагујете када му се деси кикс у кревету: "Не, душо, није до тебе"

Учење и истраживање

Смијех је добродошао у кревету. Секс може бити неспретан и смијешан – и то је сасвим у реду.

Треба времена да постанеш добра у сексу. Учење и истраживање су процес.

Сама откриј што ти прија. Не очекуј да ће партнер знати све без твоје помоћи.

Секс никада не би требао бити оружје. Немој користити интимност као средство уцјене или контроле.

Не схватај све преозбиљно. Секс је и игра и истраживање. Дозволи себи да уживаш.

Љубав

Љубав и секс

Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

Без неугодности

Оснажи се. Секс не треба бити неугодно искуство – имаш право на ужитак и контролу над властитим тијелом.

Комуникација је кључ. Сексуални однос је заједнички пут – разговарајте, слушајте и будите великодушни.

У реду је ако немаш жељу за сексом. Емоције се мијењају и важно је поштовати властите потребе.

Ови савјети наглашавају важност међусобног разумијевања, отворености и поштовања – не само према партнеру, већ и према себи, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

љубав и секс

Seks

Сексуални односи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

Свијет

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

1 ч

0
Напољу мрак, а вама звони сат: Никако не одлажите, ево савјета за лакше буђење

Савјети

Напољу мрак, а вама звони сат: Никако не одлажите, ево савјета за лакше буђење

1 ч

0
Нагли раст пезоса: Американци купили за 20 милијарди

Економија

Нагли раст пезоса: Американци купили за 20 милијарди

1 ч

0
Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

Свијет

Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

1 ч

0

Више из рубрике

Par, ljubav

Љубав и секс

Октобар доноси праву љубав за ова три знака

2 д

0
Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

Љубав и секс

Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

2 д

0
Љубав загрљај море

Љубав и секс

Људи који остају заједно деценијама увијек практикују ових шест навика

3 д

0
Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

Љубав и секс

Ово су најчешћи страхови са којима се суочавају мушкарци у вези и браку

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

09

49

Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner