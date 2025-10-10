Жене подијелиле искуства: "Ово су најбољи савјети за секс које смо добиле"

10.10.2025
08:38
Коментари:0
Жене које су на друштвеним мрежама дијелиле савјете о сексу, сложиле су се око једне ствари – искрена комуникација, самопоуздање и међусобно поштовање кључни су за испуњен и здрав сексуални живот.
У наставку доносимо најкорисније савјете које су кориснице Инстаграма истакле као највредније:
Твоје задовољство је важно. Нема ништа лоше у томе да партнеру отворено кажеш штa ти одговара, а штa не.
Оргазми су корисни за твоје здравље, а клиторис постоји искључиво ради ужитка – и треба га славити, не занемаривати.
Секс не мора увијек значити пенетрацију. Фокусирај се на блискост, забаву и међусобно повезивање.
Не успоређуј се с другима. Ни по учесталости односа, ни по детаљима. Секс није такмичење.
Твоја сексуалност није ту да би служила некоме. Имаш право да истражујеш и постављаш границе.
Не пристај на ништа што ти није угодно. Не треба ти оправдање да кажеш "не".
Немој глумити оргазам. Искреност води бољем искуству и већем задовољству.
Лубрикант је твој пријатељ. Олакшава и побољшава искуство.
Попишки се одмах након односа. Тако можеш избјећи инфекције мокраћних путева.
Први пут? Будите њежни. Једна жена подијелила је савјет који је добила прије прве брачне ноћи: "Користите лубрикант и будите њежни."
Љубав и секс
Сексолог открива како да реагујете када му се деси кикс у кревету: "Не, душо, није до тебе"
Смијех је добродошао у кревету. Секс може бити неспретан и смијешан – и то је сасвим у реду.
Треба времена да постанеш добра у сексу. Учење и истраживање су процес.
Сама откриј што ти прија. Не очекуј да ће партнер знати све без твоје помоћи.
Секс никада не би требао бити оружје. Немој користити интимност као средство уцјене или контроле.
Не схватај све преозбиљно. Секс је и игра и истраживање. Дозволи себи да уживаш.
Љубав и секс
Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари
Оснажи се. Секс не треба бити неугодно искуство – имаш право на ужитак и контролу над властитим тијелом.
Комуникација је кључ. Сексуални однос је заједнички пут – разговарајте, слушајте и будите великодушни.
У реду је ако немаш жељу за сексом. Емоције се мијењају и важно је поштовати властите потребе.
Ови савјети наглашавају важност међусобног разумијевања, отворености и поштовања – не само према партнеру, већ и према себи, преноси Аваз.
Свијет
1 ч0
Савјети
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
10
01
09
54
09
54
09
53
09
49
Тренутно на програму