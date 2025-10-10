Logo

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

Извор:

Танјуг

10.10.2025

08:31

Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Нови премијер Француске требало би да буде именован у наредних неколико сати, објавила је јутрос француска телевизија БФМ.

Француски предсједник Емануел Макрон позвао је шефове већине француских политичких странака на састанак у Јелисејској палати данас поподне, док тражи свог шестог премијера за мање од двије године, објавила је телевизијска кућа БФМ, позивајући се на своје изворе.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске

На састанак, како се наводи, нису позвани представници крајње деснице и екстремне љевице.

Макронов кабинет је саопштио касно синоћ да ће именовати новог премијера у року од 48 сати, након што је одлазећи премијер Себастијан Лекорни одржао дводневне разговоре како би пронашао излаз из ситуације коју локални медији називају најгором политичком кризом у Француској у посљедњих неколико деценија.

Како наводи БФМ, идеја о "техничкој" влади је поново актуелна, што је ријетка пракса у Француској, а помиње се и претпоставка да ће поново Лекорни бити постављен на чело владе.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона

У одговорима на питања француске телевизије, шефови странака кажу да очекују два могућа сценарија након што буду примљени у Јелисејској палати.

Они сматрају да ће или премијер бити именован прије састанка заказаног за 14.30 сати и да им је састанак предложен како би им се тај избор објаснио, или ће нови премијер бити именован после састанка, а предсједник Републике жели да оцијени шта о кандидату кога има на уму мисле шефови партија.

Емануел Макрон

premijer

Француска

