Француски медији: Нови премијер биће именован у наредним сатима

Извор:
Танјуг
10.10.2025
08:31
Коментари:0
Нови премијер Француске требало би да буде именован у наредних неколико сати, објавила је јутрос француска телевизија БФМ.
Француски предсједник Емануел Макрон позвао је шефове већине француских политичких странака на састанак у Јелисејској палати данас поподне, док тражи свог шестог премијера за мање од двије године, објавила је телевизијска кућа БФМ, позивајући се на своје изворе.
Свијет
Макрон ће у наредних 48 сати именовати новог премијера Француске
На састанак, како се наводи, нису позвани представници крајње деснице и екстремне љевице.
Макронов кабинет је саопштио касно синоћ да ће именовати новог премијера у року од 48 сати, након што је одлазећи премијер Себастијан Лекорни одржао дводневне разговоре како би пронашао излаз из ситуације коју локални медији називају најгором политичком кризом у Француској у посљедњих неколико деценија.
Како наводи БФМ, идеја о "техничкој" влади је поново актуелна, што је ријетка пракса у Француској, а помиње се и претпоставка да ће поново Лекорни бити постављен на чело владе.
Свијет
Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона
У одговорима на питања француске телевизије, шефови странака кажу да очекују два могућа сценарија након што буду примљени у Јелисејској палати.
Они сматрају да ће или премијер бити именован прије састанка заказаног за 14.30 сати и да им је састанак предложен како би им се тај избор објаснио, или ће нови премијер бити именован после састанка, а предсједник Републике жели да оцијени шта о кандидату кога има на уму мисле шефови партија.
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму