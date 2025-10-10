Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

Извор:
Милиони Кинеза суочили су се са огромним колонама на путевима пре пар дана, док су се враћали кући након завршетка осмодневног празника.
Највећа наплатна станица у земљи, у провинцији Анхуи, била је "преплављена" возилима, а снимак је постао виралан на друштвеним мрежама.
Објављени снимци приказују наплатну станицу Вуџуанг са 36 трака како свијетли у ноћи од црвених задњих свијетала безбројних аутомобила који чекају да прођу. Према властима, само посљедњег дана празника, кроз тај пункт је прошло више од 120.000 возила.
In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.— Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025
pic.twitter.com/VmwQmKDS3S
Снимци дрона забиљежили су стотине аутомобила како се крећу у више трака да би стигли до наплатне рампе.
Медији пишу да су возила чекала у колони чак 24 сата.
Празник средине јесени, један од најважнијих породичних празника у Кини, ове године се поклопио са Националним празником, продужавајући празник од 1. до 8. октобра.
Према подацима Министарства културе и туризма, током празника ове године је обављено око 888 милиона путовања, у поређењу са 765 милиона прошле године, када је празник трајао седам дана.
This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR— Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025
Огромна саобраћајна гужва на наплатној станици Вуџуанг подсјетила је многе возаче на изузетно велики саобраћај током периода Кинеске нове године.
Ово није први пут да су овакви инциденти забиљежени у Кини. Најпознатији се догодио 2010. године, када је 12-дневна саобраћајна гужва парализовала аутопут Пекинг-Тибет.
Тог 14. августа 2010. године, низ кварова камиона изазвао је саобраћајну гужву од преко 100 километара, а хиљаде возача и путника остало је заробљено скоро двије недјеље.
