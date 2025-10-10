Logo

Највећа гужва коју сте икад видјели: Возачи заглављени у километарским колонама 24 сата

Извор:

Телеграф

10.10.2025

08:22

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Chinatopix

Милиони Кинеза суочили су се са огромним колонама на путевима пре пар дана, док су се враћали кући након завршетка осмодневног празника.

Највећа наплатна станица у земљи, у провинцији Анхуи, била је "преплављена" возилима, а снимак је постао виралан на друштвеним мрежама.

Објављени снимци приказују наплатну станицу Вуџуанг са 36 трака како свијетли у ноћи од црвених задњих свијетала безбројних аутомобила који чекају да прођу. Према властима, само посљедњег дана празника, кроз тај пункт је прошло више од 120.000 возила.

Снимци дрона забиљежили су стотине аутомобила како се крећу у више трака да би стигли до наплатне рампе.

Медији пишу да су возила чекала у колони чак 24 сата.

Празник средине јесени, један од најважнијих породичних празника у Кини, ове године се поклопио са Националним празником, продужавајући празник од 1. до 8. октобра.

Према подацима Министарства културе и туризма, током празника ове године је обављено око 888 милиона путовања, у поређењу са 765 милиона прошле године, када је празник трајао седам дана.

Огромна саобраћајна гужва на наплатној станици Вуџуанг подсјетила је многе возаче на изузетно велики саобраћај током периода Кинеске нове године.

Ово није први пут да су овакви инциденти забиљежени у Кини. Најпознатији се догодио 2010. године, када је 12-дневна саобраћајна гужва парализовала аутопут Пекинг-Тибет.

Тог 14. августа 2010. године, низ кварова камиона изазвао је саобраћајну гужву од преко 100 километара, а хиљаде возача и путника остало је заробљено скоро двије недјеље.

