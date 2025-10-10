Logo

Неидентификовани дрон уочен изнад НАТО базе у Њемачкој

Неидентификовани дрон је уочен како лети изнад ваздушне базе у Гајленкирхену у Њемачкој, гд‌је су стационирани извиђачки авиони НАТО-а.

Према Шиглу, сумњива беспилотна летјелица откривена је у зони забране лета око базе Гајленкирхен убрзо након 19:00 сати у сриједу.

У интерном службеном допису наводи се да је дрон летио на малој висини изнад писте ваздушне базе око минуту.

Војна полиција је одмах пријавила инцидент цивилној полицији, али нису успјели добити даљње информације о дрону или његовом оператеру.

Ипак, издата је наредба о пооштравању сигурносних мјера, навео је Шпигл.

Портпарол ваздухопловне базе Гајленкирхен потврдио је данас да је, након што је дрон уочен, подручје око објекта претражено, али да ништа није пронађено.

НАТО база у Гајленкирхен игра важну улогу у надзору ваздушног простора дуж источног бока Алијансе, у којој се налази неколико великих извиђачких авиона AWACS.

Због свог стратешког значаја, база је један од војних објеката коју Бундесвер најстрожје чува.

(Кликс)

