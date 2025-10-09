Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији

Извор:
АТВ
09.10.2025
22:47
Затвореници са Балкана, држављани Србије и Хрватске, побјегли су прекјуче из затвора са максималним обезбјеђењем у Клагенфурту.
Полиција је одмах кренула у потјеру, али још увијек нема трага бјегунцима.
Како преносе медији, све се десило у уторак, око 10 сати преподне када су се у затвору у Клагенфурту огласиле интерне сирене.
Како су 43-годишњи Хрват и његов 49-годишњи цимер из Србије успјели да пређу зидове клагенфуртског поправног завода још увијек је предмет истраге.
Како је објавио лист „Кроне“, двојац је вјероватно побјегао преко крила кантине, у којој је један од њих радио.
"Тренутно је у току свеобухватна истрага. Из безбједносних разлога не смијемо објавити додатне информације“, саопштило је Министарство правде.
Њих двојица су вјероватно потом побјегли преко клагенфуртског Хојплаца.
"Затвореници нису били саучесници у својим злочинима, нису се познавали од раније“, нагласила је портпаролка министарства Сина Брундлер-Лернер. Ипак, заједно су кренули у бјекство из затвора.
Медији преносе да обојица служе казну за тешку провалу, али су очигледно одлучили да раније изађу на слободу, иако им није остало још пуно казне.
"Најранији могући крај казне за 43-годишњег хрватског држављанина био би 2026. године, а 49-годишњи српски држављанин најраније је могао изаћи 2027. године“, рекла је Брундлер-Лернер, преноси портал "Независне".
