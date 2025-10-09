Logo

Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији

Извор:

АТВ

09.10.2025

22:47

Коментари:

0
Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији

Затвореници са Балкана, држављани Србије и Хрватске, побјегли су прекјуче из затвора са максималним обезбјеђењем у Клагенфурту.

Полиција је одмах кренула у потјеру, али још увијек нема трага бјегунцима.

Како преносе медији, све се десило у уторак, око 10 сати преподне када су се у затвору у Клагенфурту огласиле интерне сирене.

facebook фејсбук пеџелс

Наука и технологија

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Како су 43-годишњи Хрват и његов 49-годишњи цимер из Србије успјели да пређу зидове клагенфуртског поправног завода још увијек је предмет истраге.

Како је објавио лист „Кроне“, двојац је вјероватно побјегао преко крила кантине, у којој је један од њих радио.

"Тренутно је у току свеобухватна истрага. Из безбједносних разлога не смијемо објавити додатне информације“, саопштило је Министарство правде.

Њих двојица су вјероватно потом побјегли преко клагенфуртског Хојплаца.

Медвјед у Кисељаку

Градови и општине

Аутом тјерали медвједа кроз улице бх. града и снимали

"Затвореници нису били саучесници у својим злочинима, нису се познавали од раније“, нагласила је портпаролка министарства Сина Брундлер-Лернер. Ипак, заједно су кренули у бјекство из затвора.

Медији преносе да обојица служе казну за тешку провалу, али су очигледно одлучили да раније изађу на слободу, иако им није остало још пуно казне.

"Најранији могући крај казне за 43-годишњег хрватског држављанина био би 2026. године, а 49-годишњи српски држављанин најраније је могао изаћи 2027. године“, рекла је Брундлер-Лернер, преноси портал "Независне".

Подијели:

Тагови:

Затвор

bijeg iz zatvora

bijeg

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака

Занимљивости

Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака

1 ч

0
Откриће у Пољској

Наука и технологија

Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

1 ч

0
Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?

Економија

Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?

1 ч

0
Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

Наука и технологија

Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

1 ч

0

Више из рубрике

Хамас прогласио "крај рата"

Свијет

Хамас прогласио "крај рата"

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: Ослобађање талаца из Газе наредне седмице

2 ч

0
Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

Свијет

Лавров: Словачка и Мађарска не дозвољавају ЕУ да се претвори у "војну машину"

2 ч

0
Белгијски премијер био мета терористичког напада?

Свијет

Белгијски премијер био мета терористичког напада?

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

БиХ у надокнади испустила побједу против Кипра

23

00

Невиђена брука Црне Горе против Фарских Острва

22

54

Електропривреда упозорила потрошаче: Један детаљ је битан

22

47

Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији

22

44

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner