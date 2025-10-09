Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

09.10.2025
Идеја да ванземаљци ходају међу нама и скривају се иза људске коже можда није довољна да нас шокира. Али нова студија Фондације за истраживање резонанције ДНК тврди да су ти "непријатељски посјетиоци" могли уметнути гене у људски ДНК, с потенцијалним посљедицама за милионе људи.
"Човјечанство можда пролази кроз генетску трансформацију", рекао је за "Daily Mail" главни истраживач доктор Макс Ремпел. Његова анализа ДНК обичних људи и особа које тврде да су отете од стране ванземаљаца открила је "велике секвенце" генетских варијанти које се не уклапају у породични образац код 11 од 581 породица анализираних у оквиру Пројекта 1000 Генома.
Ремпел је уочио скуп од 348 не-родитељских генетских варијанти, што искључује кориштење модерних технологија уређивања гена попут ЦРИСПР-а, који је настао тек 2013. године. Испитаници су рођени прије 1990., што додатно отежава објашњење конвенционалном генетском науком.
Анализа резултата из "23андМе" показала је сличне обрасце у породицама које се идентификују као отете од ванземаљаца, сугеришући могућност хибридизације. "Ако се потврди, било би могуће идентификовати особе које носе ванземаљску ДНК", рекао је Ремпел, алудирајући на идеју хибридних људи међу нама.
Ентузијасти спекулишу да би одређени неуродивергентни људи - укључујући особе с аутизмом, АДХД-ом и Аспергеровим синдромом - могли носити ове ванземаљске уметке, иако Ремпел наглашава да је то тренутно нагађање.
Такође је сугерисано да би ванземаљске генетске модификације могле људима пружити необичне способности попут телепатије, слично као у научно-фантастичним филмовима "Ускрснуће изванземаљаца".
Упркос узбудљивим тврдњама, др Ремпел признаје да "још нема коначних доказа" и да су потребни бољи скупови података, доступни само уз одобрење. Тренутне комерцијалне генотипизације нису довољно прецизне за потврду ових тврдњи, а истраживач предлаже секвенцирање сљедеће генерације (НГС) или секвенцирање цијелог генома (WGS) за тачније резултате.
Најџел Вотсон, аутор књиге "Поновни сусрети с ванземаљцима", такође позива на опрез: "Искуства отмице ванземаљаца могу произаћи из разних земаљских чиниоца. Морамо пажљиво провјерити ове извјештаје прије него што донесемо закључке о ДНК."
Ремпел вјерује да би хибридизација ванземаљаца могла имати значајне импликације за људску будућност. "Морамо размотрити колико је хибридизација ванземаљаца здрава за планету и којим ванземаљским расама бисмо могли дати приоритет", закључио је наученик, преноси "New York Post".
Док се научна заједница држи опреза, идеја да су ванземаљци већ инфилтрирали људски генетски код изазива фасцинацију и нове расправе о томе шта би могло бити могуће у границама генетике и научне фантастике, преноси Клик.хр.
