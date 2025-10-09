Logo

Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

Извор:

Курир

09.10.2025

13:58

Коментари:

0
Научници из Шпаније и Кине развили су нанолек способан да обнови крвне судове мозга и елиминише токсичне наслаге бета-амилоида.

Научници из Шпаније и Кине направили су велики корак у борби против Алцхајмерове болести развивши нанолек способан да обнови крвне судове мозга и елиминише токсичне наслаге бета-амилоида. Резултати истраживања објављени су у престижном часопису Signal Transduction and Tareted Therapy.

Ријеч је о нанолеку под називом СБП1, који припада новој класи „супрамолекуларних лијекова“. За разлику од класичних наночестица које само преносе активну супстанцу, СБП1 самостално дјелује терапијски, не на неуроне, већ на крвно-мождану баријеру, један од кључних заштитних механизама мозга.

Поремећај ове баријере, како истичу научници, један је од раних знакова Алцхајмерове болести. Њено обнављање омогућава мозгу да самостално очисти наслаге бета-амилоида, протеина који нарушава неуронске везе и доводи до губитка памћења и когнитивних способности.

- Само сат времена након примјене лијека, ниво бета-амилоида у мозгу пао је за 50-60 одсто - рекао је коаутор студије Јуњанг Чен, истраживач у болници Вест Кина и докторант на Универзитетском колеџу у Лондону.

Детаљи истраживања

Истраживање је спроведено на генетски модификованим мишевима који развијају Алцхајмерову болест по истом механизму као људи. Већ послије три дозе СБП1, забиљежено је значајно смањење патолошких наслага, али и обнављање когнитивних функција. У дугорочним експериментима, животиње које су еквивалент старости од 60 људских година задржале су виталност и памћење до периода упоредивог са 90 година код човјека.

- Ефекат се постиже обнављањем васкуларног система мозга. Када крвно-мождана баријера поново функционише, токсични протеини се елиминишу, а мозак се враћа у равнотежу - објаснио је вођа студије Ђузепе Батаља, професор на Институту за биоинжењеринг Каталоније.

Нове могућности

Аутори истичу да би ова стратегија могла да постане основа за лијечење не само Алцхајмерове болести, већ и других облика деменције повезаних са оштећењем крвних судова мозга. Следећи корак је спровођење клиничких испитивања на људима, што би могло представљати револуцију у неуромедицини.

Раније је утврђено да протеин у урину може да послужи као рани биомаркер деменције, што додатно отвара могућности за превенцију и рано лијечење ове тешке болести.

