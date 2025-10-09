Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

Извор:
Курир
09.10.2025
13:58

Научници из Шпаније и Кине развили су нанолек способан да обнови крвне судове мозга и елиминише токсичне наслаге бета-амилоида.
Научници из Шпаније и Кине направили су велики корак у борби против Алцхајмерове болести развивши нанолек способан да обнови крвне судове мозга и елиминише токсичне наслаге бета-амилоида. Резултати истраживања објављени су у престижном часопису Signal Transduction and Tareted Therapy.
Ријеч је о нанолеку под називом СБП1, који припада новој класи „супрамолекуларних лијекова“. За разлику од класичних наночестица које само преносе активну супстанцу, СБП1 самостално дјелује терапијски, не на неуроне, већ на крвно-мождану баријеру, један од кључних заштитних механизама мозга.
Поремећај ове баријере, како истичу научници, један је од раних знакова Алцхајмерове болести. Њено обнављање омогућава мозгу да самостално очисти наслаге бета-амилоида, протеина који нарушава неуронске везе и доводи до губитка памћења и когнитивних способности.
- Само сат времена након примјене лијека, ниво бета-амилоида у мозгу пао је за 50-60 одсто - рекао је коаутор студије Јуњанг Чен, истраживач у болници Вест Кина и докторант на Универзитетском колеџу у Лондону.
Истраживање је спроведено на генетски модификованим мишевима који развијају Алцхајмерову болест по истом механизму као људи. Већ послије три дозе СБП1, забиљежено је значајно смањење патолошких наслага, али и обнављање когнитивних функција. У дугорочним експериментима, животиње које су еквивалент старости од 60 људских година задржале су виталност и памћење до периода упоредивог са 90 година код човјека.
- Ефекат се постиже обнављањем васкуларног система мозга. Када крвно-мождана баријера поново функционише, токсични протеини се елиминишу, а мозак се враћа у равнотежу - објаснио је вођа студије Ђузепе Батаља, професор на Институту за биоинжењеринг Каталоније.
Аутори истичу да би ова стратегија могла да постане основа за лијечење не само Алцхајмерове болести, већ и других облика деменције повезаних са оштећењем крвних судова мозга. Следећи корак је спровођење клиничких испитивања на људима, што би могло представљати револуцију у неуромедицини.
Раније је утврђено да протеин у урину може да послужи као рани биомаркер деменције, што додатно отвара могућности за превенцију и рано лијечење ове тешке болести.
