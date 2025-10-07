Матичне ћелије би могле опоравити мозак након шлога

Извор:
Оштећење мозга изазвано зачепљењем крвних судова можда би се у будућности могло лијечити ињекцијама матичних ћелија, показује нова студија истраживача са Универзитета у Цириху (University of Zurich) и Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern California).
Овакве терапије би могле помоћи пацијентима који су доживјели одређене облике можданог удара да поврате изгубљене функције, пише Сајенс Алерт (Science Alert).
Користећи мишеве са оштећењем мозга изазваним можданим ударом, истраживачи су открили да ињекције људских матичних ћелија могу успјешно да се развију у младе мождане ћелије. Резултати су били изузетни – већина усађених ћелија остала је на мјесту, развивши особине потпуно функционалних неурона и комуницирајући са околним ћелијама.
„Открили смо да су матичне ћелије преживјеле током цијелог периода анализе од пет седмица и да се већина њих трансформисала у неуроне, који су чак комуницирали са већ постојећим можданим ћелијама“, каже неуролог Кристијан Такенберг (Christian Tackenberg) са Универзитета у Цириху.
Поред тога, истраживачи су примијетили регенерацију крвних судова, смањење упале у мозгу и јачање крвно-мождане баријере. Мишеви су чак показали знакове побољшаног кретања и координације — што је кључно откриће, јер мождани удар може озбиљно нарушити моторичку контролу тијела, преноси РТС.
Нова студија, објављена у часопису Наче (Nature), надовезује се на раније истраживање које је спровео дио истог тима, а које је испитивало оптимално вријеме за убризгавање матичних ћелија након можданог удара. Ово ће бити важно за развој стварних терапија, јер изгледа да мозак мора у извјесној мјери да се стабилизује након удара како би трансплантација била ефикасна.
Док су се раније студије бавиле сличним темама, Такенберг и његов тим истичу да ниједна није улазила у овај ниво детаља. Истраживаче није занимало само преживљавање усађених ћелија, већ и то да ли оне могу формирати неуролошке везе.
„Наша анализа знатно превазилази обим других студија, које су се фокусирале на непосредне ефекте одмах након трансплантације“, каже Такенберг.
Тренутно је оштећење мозга изазвано можданим ударом неповратно. Унутрашње крварење или недостатак кисеоника који настају услед удара трајно уништавају мождане ћелије, што може значајно утицати на говор и покрете.
Истраживачи се надају да би, с временом, терапија матичним ћелијама могла помоћи у поправци онога што је данас непоправљиво. Већ се појављују бројне иновације у овој области, укључујући терапије за дијабетес и губитак вида.
Да ли би овај приступ могао функционисати у људском мозгу тек треба да се види, а морао би се тестирати током много дужег периода.
И даље постоји много изазова: свака интервенција у мозгу носи ризик да пође по злу.
Истраживачи, на примјер, морају пронаћи начин да спријече усађене матичне ћелије да пређу оквир своје првобитне намјене.
„Кључно је истраживати нове терапијске приступе потенцијалној регенерацији мозга након болести или несрећа. Наши налази показују да неуронске матичне ћелије не само да формирају нове неуроне, већ и покрећу друге процесе регенерације“, наводи Такенберг.
