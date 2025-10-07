Logo

Матичне ћелије би могле опоравити мозак након шлога

Извор:

РТС

07.10.2025

11:33

Коментари:

0
Матичне ћелије би могле опоравити мозак након шлога
Фото: Pexel/MART PRODUCTION

Оштећење мозга изазвано зачепљењем крвних судова можда би се у будућности могло лијечити ињекцијама матичних ћелија, показује нова студија истраживача са Универзитета у Цириху (University of Zurich) и Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern California).

Овакве терапије би могле помоћи пацијентима који су доживјели одређене облике можданог удара да поврате изгубљене функције, пише Сајенс Алерт (Science Alert).

Користећи мишеве са оштећењем мозга изазваним можданим ударом, истраживачи су открили да ињекције људских матичних ћелија могу успјешно да се развију у младе мождане ћелије. Резултати су били изузетни – већина усађених ћелија остала је на мјесту, развивши особине потпуно функционалних неурона и комуницирајући са околним ћелијама.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Друштво

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

„Открили смо да су матичне ћелије преживјеле током цијелог периода анализе од пет седмица и да се већина њих трансформисала у неуроне, који су чак комуницирали са већ постојећим можданим ћелијама“, каже неуролог Кристијан Такенберг (Christian Tackenberg) са Универзитета у Цириху.

Поред тога, истраживачи су примијетили регенерацију крвних судова, смањење упале у мозгу и јачање крвно-мождане баријере. Мишеви су чак показали знакове побољшаног кретања и координације — што је кључно откриће, јер мождани удар може озбиљно нарушити моторичку контролу тијела, преноси РТС.

Doktor

Здравље

Опасан вирус који напада мозак се вратио

Нова студија, објављена у часопису Наче (Nature), надовезује се на раније истраживање које је спровео дио истог тима, а које је испитивало оптимално вријеме за убризгавање матичних ћелија након можданог удара. Ово ће бити важно за развој стварних терапија, јер изгледа да мозак мора у извјесној мјери да се стабилизује након удара како би трансплантација била ефикасна.

Док су се раније студије бавиле сличним темама, Такенберг и његов тим истичу да ниједна није улазила у овај ниво детаља. Истраживаче није занимало само преживљавање усађених ћелија, већ и то да ли оне могу формирати неуролошке везе.

Буђење кревет

Здравље

Једну јутарњу навику мозак не подноси

„Наша анализа знатно превазилази обим других студија, које су се фокусирале на непосредне ефекте одмах након трансплантације“, каже Такенберг.

Тренутно је оштећење мозга изазвано можданим ударом неповратно. Унутрашње крварење или недостатак кисеоника који настају услед удара трајно уништавају мождане ћелије, што може значајно утицати на говор и покрете.

Болница доктор

Здравље

Врућине опасне за мозак: Све више младих доживљава мождани удар

Истраживачи се надају да би, с временом, терапија матичним ћелијама могла помоћи у поправци онога што је данас непоправљиво. Већ се појављују бројне иновације у овој области, укључујући терапије за дијабетес и губитак вида.

Да ли би овај приступ могао функционисати у људском мозгу тек треба да се види, а морао би се тестирати током много дужег периода.

И даље постоји много изазова: свака интервенција у мозгу носи ризик да пође по злу.

Истраживачи, на примјер, морају пронаћи начин да спријече усађене матичне ћелије да пређу оквир своје првобитне намјене.

„Кључно је истраживати нове терапијске приступе потенцијалној регенерацији мозга након болести или несрећа. Наши налази показују да неуронске матичне ћелије не само да формирају нове неуроне, већ и покрећу друге процесе регенерације“, наводи Такенберг.

Подијели:

Тагови:

matične ćelije

moždani udar

oporavak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове четири болести убију највише људи у БиХ

Здравље

Ове четири болести убију највише људи у БиХ

6 д

0
Возач имао блажи мождани удар: Пронађено изгубљено возило у Бањалуци!

Бања Лука

Возач имао блажи мождани удар: Пронађено изгубљено возило у Бањалуци!

11 мј

0

Здравље

Moždani udari zapaženi i kod mladih oboljelih od korone

3 год

0
Ево како мачка мијења људски мозак

Занимљивости

Ево како мачка мијења људски мозак

1 д

0

Више из рубрике

Ево када је идеално вријеме за доручак

Здравље

Ево када је идеално вријеме за доручак

4 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Здравље

Намирнице које могу повећати хормон среће

8 ч

0
Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

Здравље

Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

15 ч

0
Главобоља глава

Здравље

Како препознати прве знакове анксиозности?

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner