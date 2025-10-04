"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

04.10.2025
11:48
Коментари:0
Адил је имао тежак живот, али му највећи бол задају синови који га ни на свадбу нису звали.
По причи Босанца Адила, брак је постао све више интерес, а све мање љубав. Он је годинама био у браку и добио два сина који су сад одрасли људи и имају своје породице. Међутим, због лошег односа са женом, остао је у лошим односима и са синовима, а то је рана која је најдубља.
Сад би се поново женио, али каже да не може да пронађе праву и зато је још сам.
Додаје да му је важно да је вриједна, да хоће да ради, да јој није тешко да устане у 5 сати, да међу њима постоји поштовање.
– Сутра бих се оженио да могу да нађем ону праву. Ако жена оде у госте пристао бих и ја да перем веш, а ако је код куће то је њен посао – рекао је, преноси Босанска сехара.
– Бог је дао жену да ради кућне послове – то је његова изјава, а увјерења су јако лоша.
Каже да како се развео, остао је у лошим односима са оба сина.
“Женили су се, а ниједан мене није звао на свадбу. Није ни моја четири брата, а на свадбу су му дошли сви са женине стране. Али ја знам и зашто је то тако. Мајка им је мозак испрала. Окренула је синове против мене. Ја то нисам радио, нисам такав човјек”.
Каже, кад би желио да прича, мисли да би им се рођена мајка огадила.
“Не знају они шта је она радила, на шта је била спремна. Ја кад би им испричао с ким је и шта радила, огадила би им се за живота. Али нећу то да причам”.
“Она да је добра мајка требала је да каже: Дјеци идите код свог оца, какав год да је, ваша је крв, он вас је направио. Али не, она је њих тотално окренула против мене и то ме највише боли”.
Каже, да је другачија ситуација била, да је он био у позицији да синови са њим остану, он би другачије поступио.
“Ја бих им рекао, дјецо, синови моји, треба да идете и да гледате своју мајку”.
Отац треба да остане увијек отац, као и мајка свом дјетету, без обзира у каквим су релацијама супружници.
