Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи

04.10.2025

08:50

Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог апостола Кодрата. Предање каже да је поред 12 великих апостола који су били уз Исуса и били његови први ученици, Бог изабрао још седамдесет других апостола који су проповиједали Јеванђеља и ширили хришћанство.

Знан је као неко ко је проповиједао Јеванђеље у Атини и и био епископ најприје у Атини послије св. Публија, а по том у граду Магнезији.

Словио је за веома ученог у свјетској мудрости и богат благодаћу Духа Светога.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Молитва за здравље уочи зиме: Изговорите ријечи које јачају душу и тијело пред хладне дане

О њему је можда најбоље бесједио његов животописац: "Бјеше као звијезда јутарња посриједи облака (Сирах. 8, 6); облаци беху тамно јелинско незнабоштво, без свјетлости благочешћа; а св. апостол Кодрат кроз ријеч Божју засија им – Јелинима – као свјетлост велика, освијетли таму, низложи скверне жртве, скруши идоле, и разори храмове демонске молитвом. Но тама увијек мрзи свјетлост; тако и незнабошци омрзоше Кодрата светога, и најприје га тукоше камењем, као негда Јевреји св. Стефана, а по том га вргоше у тамницу, и не даваху му никако хљеба све док не испусти душу своју свету и не пресели се у царство Христа Бога свога. Св. Кодрат написао је одбрану хришћанства и предао је цару Адријану. Та одбрана толико је подејствовала на незнабожачког цара, да је овај наредио, да се хришћани не гоне без нарочитих кривица".

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Свештеник објаснио како се правилно слави крсна слава

Дакле, - "разори храмове демонске молитвом". Сасвим јасно каква је душа био.

Кодрат је био првенствено епископ у Атини, а након тога у Магнезији. Према хришћанском предању, управо је Свети Кодрат написао одбрану хришћанства и предао је цару Хадријану. Легенда каже да је овај спис оставио толики утисак на цара да је овај наредио да се хришћани више не прогоне.

Незнабошцима је био врло мрзак, па је најприје каменован, а онда бачен у тамницу, све док није умро од глади 130. године.

CRKVA-070925

Друштво

Данас је ловачка слава: Вјеровање налаже да се прошета по шумама и ливадама

Свети Кодрат сматра се заштитником учених људи. Они који желе да добију дио мудрости овог светог човјека на данашњи дан треба да му у цркви запале свијећу и посвете му ову молитву: "Апостоле Свети Кодрате, моли Милостивога Бога, да опроштај грехова подари душама нашим".

(Телеграф.рс)

