Трагедија у Америци: Преминуо Артур Џонс

04.10.2025

Фото: Tanjug/AP/Dave Martin

Свијет америчког фудбала завијен је у црно – изненада је преминуо Артур Џонс, бивши дефанзивац и освајач Супербоула са Балтимор Рејвенсима. Имао је само 40 година.

Вијест о његовој смрти потврдио је клуб из Мериленда, уз емотивно саопштење генералног менаџера Ерика ДеКосте.

"Невјероватно смо тужни због изненадне смрти Артура Џонса. Његово присуство било је дар за све око њега. Осмијех, енергија и неисцрпна позитивност чинили су да увијек подиже људе. Био је нежан, храбар и пун ентузијазма, а љубав коју је показивао према породици, пријатељима и саиграчима остаје заувијек запамћена", поручили су из Балтимора.

Џонс је био дио легендарне генерације Рејвенса која је 2013. освојила Супербоул против Сан Франциска, а током каријере носио је и дрес Индијанаполис Колтса и Вашингтона.

Узрок његове смрти за сада није познат.

преминуо спортиста

Артур Џонс

