Трагедија у Америци: Преминуо Артур Џонс

Извор:
Б92
04.10.2025
08:48
Свијет америчког фудбала завијен је у црно – изненада је преминуо Артур Џонс, бивши дефанзивац и освајач Супербоула са Балтимор Рејвенсима. Имао је само 40 година.
Вијест о његовој смрти потврдио је клуб из Мериленда, уз емотивно саопштење генералног менаџера Ерика ДеКосте.
"Невјероватно смо тужни због изненадне смрти Артура Џонса. Његово присуство било је дар за све око њега. Осмијех, енергија и неисцрпна позитивност чинили су да увијек подиже људе. Био је нежан, храбар и пун ентузијазма, а љубав коју је показивао према породици, пријатељима и саиграчима остаје заувијек запамћена", поручили су из Балтимора.
We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K— Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025
Џонс је био дио легендарне генерације Рејвенса која је 2013. освојила Супербоул против Сан Франциска, а током каријере носио је и дрес Индијанаполис Колтса и Вашингтона.
Узрок његове смрти за сада није познат.
