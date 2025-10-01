Logo

Пао договор у рукометном савезу БиХ, лига почиње осмог октобра

АТВ

01.10.2025

15:57

Пао договор у рукометном савезу БиХ, лига почиње осмог октобра
Фото: АТВ

Рукометна лига БиХ стартује осмог октобра, потврђено је за АТВ из Рукометног савеза БиХ.

На данашњој сједници Управног одбора Савеза клубови су ипак успјели да се договоре. Премијер лига за мушкарце бројаће 14 екипа, док ће се у женској Премијер лиги такмичити шест клубова и она почиње 25. октобра.

Беба

Занимљивости

Ово су најпопуларнија имена за дјецу широм свијета

Подсјетимо, прије седам дана у Бањалуци је одржан састанак клубова из Републике Српске који играју Премијер лигу, а у којој су изнијели став да ће, уколико лига у што скорије вријеме не почне они такмичење наставити у Првој лиги Републике Српске.

