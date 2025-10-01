Logo

Ово су најпопуларнија имена за дјецу широм свијета

01.10.2025

15:53

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Уколико волите популарна имена или вам само треба инспирација, Летер Солвер је истражио најпопуларнија имена у разним земљама широм свијета, а подаци су веома занимљиви.

Рецимо, испоставило се да је име Марија – или нека његова варијанта, једно од најпопуларнијих имена за дјевојчице у чак 17 земаља. Када је ријеч о дјечацима, Мохамед је убједљиво најпопуларније мушко име међу чак десет нација.

Када је у питању женско име Марија, популарне су у разним земљама и неке варијације попут Мари или Миа, а све верзије потичу од хебрејског имена Мирјам.

Друго најпопуларније женско име на свету је Софија или Софиа, које је у самом врху популарности у чак девет земаља. Ово име има и дивно значење – значи "мудрост".

670180152dbd6 Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Половина од усвојеног Плана раста иде у буџет, а половина за пројекте

У САД је најпопуларније име за дјевојчице Оливиа, и то још од 2019. године, а ово име је популарно и у Енглеској, Велсу, Шкотској и неким другим европским земљама.

Исла је име које се највише даје дјевојчицама у Аустралији и на Новом Зеланду, што можда и није много изненађујуће јер су обје земље заправо острва, а управо то је и значење овог имена.

Када је ријеч о Балкану, Летер Солвер наводи да су у овим земљама најпопуларнија имена Софија (Србија и Црна Гора), Миа (Хрватска), Сара (БиХ), Јана (Сјеверна Македонија), Амелиа (Албанија).

Као што смо рекли на почетку, најопуларније име је Мохамед и његове варијанте, у чак десет земаља.

Милорад Додик

Република Српска

Додик се огласио након пријетњи Конаковића: Довољно је глуп

Друго најпопуларније мушко име је Ноа, које је на првом мјесту у седам земаља, а има значење остаци, оно што је остало, оно што преостаје. Ово име је на топ листи у земљама Уједињеног Краљевства, осим у Сјеверној Ирској, гдје је Џејмс најпопуларније.

У САД је најзаступљеније име Лијам које је изведено од Вилијам, а такође је ово име популарно и у Перуу и у Еквадору.

Када је у питању балканска регија, Лука је убједљиво најпопуларније (Србија, Сјеверна Македонија, Црна Гора, Хрватска). Давид је најзаступљеније у Босни и Херцеговини, а Ноел у Албанији.

С друге стране, у Аустралији и на Новом Зеланду највише дјечака добија име Оливер.

