Ножем напао жену па јој украо дијете

Информер

01.10.2025

15:44

Полиција Србије
Фото: Танјуг/АП

Једна женска особа (20) наводно је повријеђена када ју је, како она тврди, партнер убо ножем и из руку јој отргао њихово дијете које има свега 2 године.

Како Информер незванично сазнаје, наводни напад се догодио данас око 13 сати на паркингу испред једне продавнице.

- Жена је рекла полицији да је на паркингу партнер са којим има дјете убо ножем и да јој је отео дијете из руку. Потом је како је објаснила дијете ставио у аутомобил и побјегао. Жена је возилом хитне помоћи превезена у КБЦ Земун гдје ће бити утврђено да ли је и колико повријеђена - рекао је извор Информера који се затекао убрзо након напада.

Према такође незваничним информацијама, које смо у међувремену добили, мушкарац који је отео дјете вратио се на паркинг без дјетета.

- Он је негирао да је жену убо ножем. Дијете је неповређено пронађено код његове мајке. Сви детаљи овог случаја утврђују се - рекао је извор Информера упознат са случајем.

ubistvo

napad nožem

