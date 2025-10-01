Ножем напао жену па јој украо дијете

Извор:
Информер
01.10.2025
15:44
Једна женска особа (20) наводно је повријеђена када ју је, како она тврди, партнер убо ножем и из руку јој отргао њихово дијете које има свега 2 године.
Како Информер незванично сазнаје, наводни напад се догодио данас око 13 сати на паркингу испред једне продавнице.
- Жена је рекла полицији да је на паркингу партнер са којим има дјете убо ножем и да јој је отео дијете из руку. Потом је како је објаснила дијете ставио у аутомобил и побјегао. Жена је возилом хитне помоћи превезена у КБЦ Земун гдје ће бити утврђено да ли је и колико повријеђена - рекао је извор Информера који се затекао убрзо након напада.
Према такође незваничним информацијама, које смо у међувремену добили, мушкарац који је отео дјете вратио се на паркинг без дјетета.
- Он је негирао да је жену убо ножем. Дијете је неповређено пронађено код његове мајке. Сви детаљи овог случаја утврђују се - рекао је извор Информера упознат са случајем.
