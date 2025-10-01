Тијело мушкарца пронађено у Дунаву

01.10.2025
15:33
Коментари:0
Тијело старијег мушкарца извучено је из Дунава данас у јутарњим часовима, у непосредној близини једног познатог ресторана у Земуну.
Како се сазнаје од извора блиског истрази, на тијелу несрећног човјека нису уочене видљиве повреде које би указивале на насилну смрт.
''У питању је старији мушкарац без видљивих повреда. О свему је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду, а дежурни тужилац наложио је да се тијело пошаље на обдукцију у Институт за судску медицину како би се утврдио тачан узрок смрти'', наводи извор близак истрази.
Здравље
Стручњаци дијеле четири симптома који би могли бити рани знакови рака дебелог цријева
Полиција је обезбиједила лице мјеста и прикупља све релевантне информације које би могле да расвијетле околности под којима је несрећни мушкарац преминуо.
Резултати обдукције требало би да дају одговор на питање да ли је у питању несрећни случај, суицид или насилна смрт, а истрага је у току.
Здравље
3 ч0
Здравље
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму