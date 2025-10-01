Logo

Тијело мушкарца пронађено у Дунаву

01.10.2025

15:33

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Тијело старијег мушкарца извучено је из Дунава данас у јутарњим часовима, у непосредној близини једног познатог ресторана у Земуну.

Како се сазнаје од извора блиског истрази, на тијелу несрећног човјека нису уочене видљиве повреде које би указивале на насилну смрт.

''У питању је старији мушкарац без видљивих повреда. О свему је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду, а дежурни тужилац наложио је да се тијело пошаље на обдукцију у Институт за судску медицину како би се утврдио тачан узрок смрти'', наводи извор близак истрази.

Ilu-stomak-bolovi-010925

Здравље

Стручњаци дијеле четири симптома који би могли бити рани знакови рака дебелог цријева

Полиција је обезбиједила лице мјеста и прикупља све релевантне информације које би могле да расвијетле околности под којима је несрећни мушкарац преминуо.

Резултати обдукције требало би да дају одговор на питање да ли је у питању несрећни случај, суицид или насилна смрт, а истрага је у току.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

tijelo muškarca

Dunav

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Стручњаци дијеле четири симптома који би могли бити рани знакови рака дебелог цријева

3 ч

0
Наука доказала да супа има противупална својства

Здравље

Наука доказала да супа има противупална својства

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

3 ч

4
Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

Република Српска

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

3 ч

0

Више из рубрике

Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!

Србија

Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!

4 ч

0
Priština Kosovo

Србија

На Космету уништено и покрадено више од 10.000 икона и умјетнина

4 ч

0
"Запад појачава притисак на Београд"

Србија

"Запад појачава притисак на Београд"

6 ч

0
Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

Србија

Шешељ: Опозиција у Српској у рукама странаца

6 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Мафијашко убиство у Бањалуци десет година без одговора!

18

43

Демократе други пут у 24 сата гласале против закона о финансирању Владе САД

18

31

Требиње скупо Требињцима: До стана тешко или никако

18

28

Због ових 5 грешака слушалице "умиру" прије времена

18

27

Бањалучанин Зоран Дујаковић својим изумима осваја свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner