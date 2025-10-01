Logo

"Запад појачава притисак на Београд"

01.10.2025

"Запад појачава притисак на Београд"
Велика Британија, Њемачка и поједини политичари у Вашингтону врше притисак на Србију, изјавио је амбасадор Србије у Русији Момчило Бабић за дневни лист "Известија".

Он је навео да су Њемачка и Велика Британија међу европским земљама које се највише мијешају у питања која се тичу Балкана.

америчка подморница

Свијет

Трамп распоредио нуклеарне подморнице

Руководилац у Руском савјету за међународна питања Милан Лазовић рекао је за Ивестију да Њемачка има велику дијаспору имиграната са Балкана и из бивше Југославије, те да је, као једна од водећих земаља, заинтересована за спровођење идеја интеграције у региону.

- Велика Британија је усредсређена на вршење утицаја на европском континенту, нарочито на Балкану, подручју ривалства. Посебно када се ради о земљама које имају позитиван став према Русији и Кини, а међу њима је и Србија - истакао је Лазовић.

