"Запад појачава притисак на Београд"

Извор:
СРНА
01.10.2025
12:46
Коментари:0
Велика Британија, Њемачка и поједини политичари у Вашингтону врше притисак на Србију, изјавио је амбасадор Србије у Русији Момчило Бабић за дневни лист "Известија".
Он је навео да су Њемачка и Велика Британија међу европским земљама које се највише мијешају у питања која се тичу Балкана.
Руководилац у Руском савјету за међународна питања Милан Лазовић рекао је за Ивестију да Њемачка има велику дијаспору имиграната са Балкана и из бивше Југославије, те да је, као једна од водећих земаља, заинтересована за спровођење идеја интеграције у региону.
- Велика Британија је усредсређена на вршење утицаја на европском континенту, нарочито на Балкану, подручју ривалства. Посебно када се ради о земљама које имају позитиван став према Русији и Кини, а међу њима је и Србија - истакао је Лазовић.
