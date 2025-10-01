Трамп распоредио нуклеарне подморнице

Извор:
АТВ
01.10.2025
12:43
Коментари:0
Амерички патролни авиони П-8 “посејдон“, који би требало да прате подморнице у близини руских граница, премјештени су у Норвешку.
Према том чланку, чије дијелове су пренијели руски медији, Американци су на овај начин одреаговали на извјештаје о непознатим дроновима у Пољској, Норвешкој и Данској.
Друштво
Снимак двојице пијаних мушкараца из БиХ постао виралан
Како се наводи, "Њузвик" такође извјештава да је прошле недјеље америчка морнарица послала један од својих авиона П-8, базираних у Ослу, ка Балтичком мору, код обале руског Каљињинграда.
Претходно су вијест да је неколико авиона "посејдон" базирано у Гардермоену у Норвешкој, објавили 27. септембра норвешки медији.
Дан раније, у уторак, амерички предсједник Доналд Трамп је у Вирџинији разговарао са америчким војним лидерима.
Као дио поруке о јачању америчке војске, Трамп је рекао да је унаприједио нуклеарно оружје земље, за које је рекао да се нада да га никада неће морати употријебити. Додао је да су САД "20 година испред" Русије када је ријеч о нуклеарним капацитетима.
Друштво
Упозорење на јак вјетар у Српској!
Затим је рекао да је премјестио "једну или двије подморнице" код обала Русије, додајући да ријеч "нуклеарно" никада не смије бити изговорена.
Дмитриј Медведев, близак савезник руског предсједника Владимира Путина, одговорио је на тај коментар Трампа, сугеришући да амерички предсједник блефира.
"Доналд Трамп поново говори о подморницама које је премјестио 'на обалу Русије', овог пута напомињући да су 'потпуно' неоткривене", написао је Медведев на руској државној апликацији за размјену порука Макс.
"Тешко је пронаћи црну мачку у мрачној соби, посебно ако нема мачке", написао је.
Занимљивости
2 ч0
Друштво
2 ч0
Стил
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму