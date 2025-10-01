Logo

Трамп распоредио нуклеарне подморнице

Извор:

АТВ

01.10.2025

12:43

Фото: Printscreen/Youtube/Interesting Engineering

Амерички патролни авиони П-8 “посејдон“, који би требало да прате подморнице у близини руских граница, премјештени су у Норвешку.

Према том чланку, чије дијелове су пренијели руски медији, Американци су на овај начин одреаговали на извјештаје о непознатим дроновима у Пољској, Норвешкој и Данској.

Како се наводи, "Њузвик" такође извјештава да је прошле недјеље америчка морнарица послала један од својих авиона П-8, базираних у Ослу, ка Балтичком мору, код обале руског Каљињинграда.

Претходно су вијест да је неколико авиона "посејдон" базирано у Гардермоену у Норвешкој, објавили 27. септембра норвешки медији.

Трамп: Послао сам подморницу, двије

Дан раније, у уторак, амерички предсједник Доналд Трамп је у Вирџинији разговарао са америчким војним лидерима.

Као дио поруке о јачању америчке војске, Трамп је рекао да је унаприједио нуклеарно оружје земље, за које је рекао да се нада да га никада неће морати употријебити. Додао је да су САД "20 година испред" Русије када је ријеч о нуклеарним капацитетима.

Затим је рекао да је премјестио "једну или двије подморнице" код обала Русије, додајући да ријеч "нуклеарно" никада не смије бити изговорена.

Прва реакција из Москве: Блеф

Дмитриј Медведев, близак савезник руског предсједника Владимира Путина, одговорио је на тај коментар Трампа, сугеришући да амерички предсједник блефира.

"Доналд Трамп поново говори о подморницама које је премјестио 'на обалу Русије', овог пута напомињући да су 'потпуно' неоткривене", написао је Медведев на руској државној апликацији за размјену порука Макс.

"Тешко је пронаћи црну мачку у мрачној соби, посебно ако нема мачке", написао је.

