НАСА планира село на Мјесецу до 2035. године

01.10.2025

12:20

Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

НАСА има амбициозан план, до 2035. године биће изграђено право село на Мјесецу, а не само привремена база. Ову изјаву дао је сам Шон Дафи, администратор НАСА-е, током панела на Међународном аеронаутичком конгресу (ИАЦ) у Сиднеју.

"Не ради се само о постављању људског присуства на Мјесецу. Ради се о временском и трајном насељу - селу", рекао је Дафи, истичући да америчка свемирска агенција циља на одржив живот у свемиру.

Већ у фебруару наредне године, НАСА планира лансирање Артемис ИИ мисије, која ће четири астронаута одвести на први лет око Мјесеца у посљедњих више од 50 година. Ова мисија неће слетјети на површину Мјесеца, али ће тестирати ракету Спаце Лаунч Сyстем и свемирски брод Орион, припремајући пут за будућа слетања.

Права проба долази 2027. године са мисијом Артемис ИИИ, када ће два астронаута слетјети на југ Мјесеца и провести тамо око седам дана. Прикупљени подаци о геологији и условима на Мјесецу биће кључни за градњу трајног насеља.

Један од кључних елемената будућег села на Мјесецу биће нуклеарни реактор, тежине до 15 тона, који би производио довољно енергије (100 кWе) да напаја лунарну базу током 14-дневне ноћи када соларни панели не функционишу.

НАСА такође истражује материјале за конструкцију села - експерименти на ИСС-у показују да се лунарно тло може користити за прављење цемента, што би омогућило 3Д штампање објеката директно на Мјесецу, преноси "КосмичкиГласник".

Иако је Мјесец тренутно приоритет, Дафи је отворено говорио и о Марсу:

"У наредној деценији, НАСА ће направити огроман напредак у мисији ка Марсу и бићемо на прагу постављања људских стопала на црвену планету."

Али, такве мисије су, за сада, и даље предалеко...

