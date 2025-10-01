Шокантно откриће о другој страни Мјесеца

Извор:
Телеграф
01.10.2025
08:31
Коментари:0
Унутрашњост мистериозне удаљене стране Мјесеца, оне коју никад не можемо видјети са Земље, могла би бити хладнија од стране окренуте ка нашој планети.
То сугерише нова анализа узорака камења на којој су радили истраживачи Пекиншког универзитета и Универзитетског колеџа Лондона.
Занимљивости
Трудница доживјела шок у пекари
Студија, објављена у журналу Натуре Геосциенце, анализирала је фрагменте стена и тла које је 2024. године прикупила кинеска свемирска летелица Чанге 6 из огромног кратера на такозваној „тамној страни Мјесеца“.
Истраживачки тим је потврдио претходне налазе да је узорак стене стар око 2,8 милијарди година и анализирао хемијски састав његових минерала. Утврђено је да је настао од лаве дубоко у унутрашњости Мјесеца, на температури од око 1.100 степени Целзијуса, што је за око 100 степени Целзијуса хладније од постојећих узорака са ближе стране.
Ближа и далека страна Мјесеца су веома различите на површини, а потенцијално и у унутрашњости. То је једна од великих мистерија Мјесеца. Ми га називамо Мјесецом са два лица. Драматична разлика у температури између ближе и далеке стране омотача дуго је била предмет хипотеза, али наша студија пружа прве доказе засноване на стварним узорцима – рекао је Јанг Ли, професор на Универзитетском колеџу Лондона и на Пекиншком универзитету.
Коаутор Суелин Жу, докторанд на Пекиншком универзитету, рекао је да нас „ови налази воде корак ближе разумевању два лица Мјесеца“.
Свијет
Једна особа убијена у пуцњави и експлозијама
“Они нам показују да разлике између ближе и далеке стране нису само на површини, већ сежу дубоко у унутрашњост”, додао је.
Удаљена страна Мјесеца има дебљу кору, више планина и кратера, а чини се да је била мање вулкански активна, са мање тамних мрља базалта формираних од древне лаве.
У свом раду, истраживачи су навели да је унутрашњост далеке стране можда била хладнија због мањег броја елемената који производе топлоту, као што су уранијум, торијум и калијум, који ослобађају топлоту услед радиоактивног распада. Претходне студије сугеришу да је до ове неравномјерне расподеле елемената могло доћи након што је масивни астероид или планетарно тело ударило у далеку страну, потресло унутрашњост Мјесеца и гурнуло гушће материјале који садрже више елемената који производе топлоту ка ближој страни.
Друге теорије тврде да се Мјесец можда у својој раној историји сударио са другим, мањим Мјесецом, при чему узорци са ближе и далеке стране потичу од два термички различита мања Мјесеца, или да је ближа страна можда топлија због привлачне силе Земљине гравитације.
Хроника
Жена рањена у пуцњави у кафићу се бори за живот, у болницу примљена без пулса
За нову студију истраживачки тим је анализирао 300 грама лунарног тла додељеног Пекиншком истраживачком институту за геологију уранијума.
Узорак који је прикупила мисија Чанге 6 је први икада са далеке стране Мјесеца – рекао је Шенг Хе, аутор истраживања са института.
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму