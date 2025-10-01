У БиХ пада први снијег

Извор:
Први снијег пао је јутрос на Бјелашници, најављујући осјетно захлађење у наредним данима.
У Босни и Херцеговини хладнији временски услови очекују се већ данас, а најинтензивније захлађење стиже од четвртка до суботе.
Разлог је циклон који ће се у сриједу формирати над југом Италије.
Очекује се да ће он већем дијелу Балкана донијети обилније падавине. Ипак, према наводима БХметео странице, наши крајеви неће бити значајније погођени.
