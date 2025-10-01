Logo

У БиХ пада први снијег

АТВ

01.10.2025

08:00

Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Први снијег пао је јутрос на Бјелашници, најављујући осјетно захлађење у наредним данима.

У Босни и Херцеговини хладнији временски услови очекују се већ данас, а најинтензивније захлађење стиже од четвртка до суботе.

беба-09092025

Друштво

У Српској рођено 27 беба

Разлог је циклон који ће се у сриједу формирати над југом Италије.

Очекује се да ће он већем дијелу Балкана донијети обилније падавине. Ипак, према наводима БХметео странице, наши крајеви неће бити значајније погођени.

Снијег

