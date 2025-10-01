Logo

У Српској рођено 27 беба

01.10.2025

07:53

У Српској рођено 27 беба
Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 14 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба, осам, рођено је у Приједору, седам у Бањалуци, четири у Градишци, три у Невесињу, двије у Бијељини и по једна беба у Источном Сарајеву, Добоју и Зворнику.

саобраћај, мокра улица, киша

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

У Приједору је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Бањалуци пет дјевојчица и два дјечака, у Градишци два дјечака и двије дјевојчице, у Невесињу три дјечака, у Бијељини двије дјевојчице, по једна дјевојчица у Источном Сарајеву и Добоју, а у Зворнику један дјечак.

Порода није било у Фочи и Требињу.

