У Српској рођено 27 беба

01.10.2025
07:53
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 14 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба, осам, рођено је у Приједору, седам у Бањалуци, четири у Градишци, три у Невесињу, двије у Бијељини и по једна беба у Источном Сарајеву, Добоју и Зворнику.
Друштво
АМС издао упозорење за возаче
У Приједору је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Бањалуци пет дјевојчица и два дјечака, у Градишци два дјечака и двије дјевојчице, у Невесињу три дјечака, у Бијељини двије дјевојчице, по једна дјевојчица у Источном Сарајеву и Добоју, а у Зворнику један дјечак.
Порода није било у Фочи и Требињу.
