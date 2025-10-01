Logo

Бајковито село проглашено за најљепше на свијету

01.10.2025

07:23

Фото: Pixabay

Ако пожелите да упознате Енглеску у њеном најчаробнијем издању, не морате даље од Котсволдса, регије познате по таласастим брежуљцима, каменим кућицама и пејзажима који изгледају као да су изашли из акварела.

Управо тамо налази се Бибурy, село које је "Форбес" прогласио најљепшим на свијету за 2025.

Село као са разгледнице

Бибурy је мали, али моћан у утиску који оставља. Слике села налазе се чак и на унутрашњим корицама британског пасоша, што га вјероватно чини и најфотографисанијим селом у Енглеској.

Још у 19. вијеку славни дизајнер Вилијам Морис описао га је као "најљепше село у Енглеској", а тешко је оспорити његову оцјену.

Централни призор је Арлингтон Ров - низ кућица од медено-жутог камена, подигнут још 1380. године као монашко складиште вуне, а касније претворен у ткачке домове.

Са маховином обраслим крововима и погледом на ријеку Цолн, изгледа као сцена из бајке.

Мјесто које вријеме није дотакло

Шетња кроз Бибурy је као повратак у прошлост. Ријека Колн вијуга између главне улице и мочварног пашњака познатог као Рак Ајсл, док се патке лијено њишу испод врбиних крошњи.

Све дјелује спокојно, готово непомично, као да је село остало замрзнуто у неком њежном тренутку из 17. вијека.

Међу атракцијама су и Бибурy Троут Фарм, основана 1902. године, гдје се може пробати свјеже уловљена пастрмка, као и Црква Свете Марије, са саксонским темељима и витражима који су красили божићне маркице "Краљевске поште" 1992. године.

Навала туриста као мач са двије оштрице

Ипак, ласкава титула донијела је и проблем - навалу туриста. Бибурy има тек око 600 становника, а током љетних викенда посјети га и до 20.000 туриста.

Сваког дана кроз село прође педесетак аутобуса пуних људи жељних селфија пред Арлингтон Ровом.

Локалци се жале да губе мир, да инфраструктура не може да издржи толики прилив, а да већина посјетилаца уопште не остаје довољно дуго да упозна право лице села.

Како кажу становници, Бибурy се све више доживљава као "живи музеј" у којем туристи често забораве да иза камених зидова живе стварни људи.

Општина је већ увела ограничења за аутобусе и нове зоне за искрцавање посјетилаца, у покушају да успостави равнотежу између локалног живота и глобалне пажње.

Како је најљепше посјетити Бибурy

Ако одлучите да га обиђете, учините то споро и с мјером: свратите у пуб "The Catherine Wheel" на пинту, пробајте пастрмку на фарми, прошетајте до цркве и застаните на мосту преко Колна, преноси задовољна.рс.

Немојте стати само на фотографији, јер Бибурy заслужује да га удахнете, а не да га само "освојите" камером.

