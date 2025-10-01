Logo

Возач из БиХ возио 37 сати без престанка: Ево како се правдао полицији за овај поступак

01.10.2025

07:01

Возач из БиХ возио 37 сати без престанка: Ево како се правдао полицији за овај поступак
Фото: Pixabay

Аустријски медији ових дана преносе причу о 45-годишњем возачу камиона из Босне и Херцеговине који је заустављен на путу Б137, у правцу Шардинга.

Наиме, он је заустављен у мјесту Ст.Флориан ам Ин, али том приликом су откривени невјероватни, а истовремено озбиљни прекршаји. Наиме, прво је заустављен јер је возио на дионици пута гдје је забрањен саобраћај за камионе са приколицом. Измјерено је да је на магистралном путу достизао брзину од чак 95 км/х. Предње кочионе плочице биле су знатно истрошене, а шрафови на точковима пуни корозије. Анализа времена вожње и одмора показала је вишеструка кршења прописа јер је једном возио скоро 37 сати без прекида! Имао је дневни одмор краћи од четири сата. Паузу од 45 минута направио је тек након више од осам сати вожње.

Више пута је возио без возачке картице, укључујући скоро седам сати непосредно прије заустављања. Полиција му је забранила даљу вожњу и написала казну у износу од неколико хиљада евра. Пријављен је надлежној општинској управи у Шердингу и тужилаштву у Риду.

Ипак, аустријским медијима је најинтересантнији његов одговор и правдање полицији. Наиме, као оправдање за све ове недостатке навео је да је његова фирма прошле године претрпјела велике финансијске губитке, па је овако покушао да јој уштеди бар нешто новца и смањи трошкове!

