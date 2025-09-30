Додик: Трампов план враћа здрав разум на Блиски исток

30.09.2025
22:52
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик у објави на друштвеној мрежи Икс похвалио је план предсједника САД Доналда Трампа за мир у Гази.
"Предсједник Доналд Трамп је понудио план који враћа здрав разум на Блиски исток. Показао је још једном шта значе лидерство и визија неког бољег и праведнијег свијета", поручио је Додик.
Он истиче да је то пут ка миру у Гази, али и порука свијету да насиље и хаос радикалног екстремизма не смију бити толерисани.
"Предсједник Трамп доказао је да је човјек мира коме свијет вјерује. Зауставио је неколико ратова и спасио десетине хиљада живота. Увјерен сам да ће Трампов план постати ослонац новог дијалога и стабилности и да никада више нећемо гледати ужасне слике 7. октобра и патње цивила. Српски народ зна колико значи мир изнад свега - зато данас јасно кажемо: Овај план предсједника Трампа заслужује подршку", поручио је Додик.
