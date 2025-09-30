Селак: СПС пружа пуну подршку Синиши Карану, кандидату за предсједника Републике Српске

Извор:
30.09.2025
Предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак изјавио је да ова партија апсолутно подржава проф. др Синишу Карана, кандидата за предсједника Републике Српске.
“Богата биографија и дугогодишње служење Републици Српској и њеним институцијама представљају гаранцију да ће господин Каран са највећом одговорношћу и посвећеношћу штитити интересе нашег народа и наше Републике као њен предсједник”, поручио је лидер СПС-а.
Селак је додао да ће Социјалистичка партија Српске увијек стајати уз оне који са државничком озбиљношћу бране нашу слободу, наш идентитет и Републику Српску.
“Управо државнички став, искуство, знање и патриотизам чине Синишу Карана најбољим избором за предсједника Републике Српске”, рекао је предсједник СПС-а.
Селак, који је и министар правде Републике Српске, наглашава да је неприхватљиво политичко-правно насиље над предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
“Правну борбу треба наставити. Увјерен сам да ће на крају правда побједити. До тада, не смијемо дозволити да нам људи, који нису добронамјерни према Српској, бирају предсједника Републике. Морамо заштити интерес Републике Српске”, јасан је Селак.
Проф. др Синиша Каран је универзитетски професор уставног права. Обављао је многе важне и одговорне функције у Републици Српској – од генералног секретара предсједника Републике, генералног секретара Владе, министра унутрашњих послова, док тренутно обавља функцију министра за научно-технолошки развој и високо образовање.
