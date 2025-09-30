Logo

Селак: СПС пружа пуну подршку Синиши Карану, кандидату за предсједника Републике Српске

Извор:

АТВ

30.09.2025

20:13

Коментари:

4
Селак: СПС пружа пуну подршку Синиши Карану, кандидату за предсједника Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак изјавио је да ова партија апсолутно подржава проф. др Синишу Карана, кандидата за предсједника Републике Српске.

“Богата биографија и дугогодишње служење Републици Српској и њеним институцијама представљају гаранцију да ће господин Каран са највећом одговорношћу и посвећеношћу штитити интересе нашег народа и наше Републике као њен предсједник”, поручио је лидер СПС-а.

џиу џицу

Остали спортови

Џиу-џицу репрезентација Републике Српске бриљирала у Атини

Селак је додао да ће Социјалистичка партија Српске увијек стајати уз оне који са државничком озбиљношћу бране нашу слободу, наш идентитет и Републику Српску.

“Управо државнички став, искуство, знање и патриотизам чине Синишу Карана најбољим избором за предсједника Републике Српске”, рекао је предсједник СПС-а.

Гимназија Бањалука

Бања Лука

130 година бањалучке Гимназије: Храм знања, традиције и младости

Селак, који је и министар правде Републике Српске, наглашава да је неприхватљиво политичко-правно насиље над предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.

“Правну борбу треба наставити. Увјерен сам да ће на крају правда побједити. До тада, не смијемо дозволити да нам људи, који нису добронамјерни према Српској, бирају предсједника Републике. Морамо заштити интерес Републике Српске”, јасан је Селак.

Милан Јелић

Република Српска

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

Проф. др Синиша Каран је универзитетски професор уставног права. Обављао је многе важне и одговорне функције у Републици Српској – од генералног секретара предсједника Републике, генералног секретара Владе, министра унутрашњих послова, док тренутно обавља функцију министра за научно-технолошки развој и високо образовање.

Подијели:

Тагови:

Горан Селак

СПС

Синиша Каран

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Џиу-џицу репрезентација Републике Српске бриљирала у Атини

Остали спортови

Џиу-џицу репрезентација Републике Српске бриљирала у Атини

2 ч

0
Дјечији осмијеси и граја на окупљању репрезентације Лиге младих шампиона

Фудбал

Дјечији осмијеси и граја на окупљању репрезентације Лиге младих шампиона

2 ч

0
Макронови проширили тужбу: "Покушава да заради на тврдњама да је Брижит мушко"

Свијет

Макронови проширили тужбу: "Покушава да заради на тврдњама да је Брижит мушко"

2 ч

0
130 година бањалучке Гимназије: Храм знања, традиције и младости

Бања Лука

130 година бањалучке Гимназије: Храм знања, традиције и младости

2 ч

0

Више из рубрике

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

Република Српска

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

2 ч

0
У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

Република Српска

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

2 ч

1
Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Република Српска

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

2 ч

8
Референдум и избори истог дана?

Република Српска

Референдум и избори истог дана?

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

21

54

Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

21

42

Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода

21

37

Најјача молитва за новац: О њеној чудотворној моћи вјерници стално причају, избавља из немаштине и проблема

21

37

"Додик и Орбан представљају пријетњу за западну тоталитарну идеологију"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner