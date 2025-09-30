Logo

Референдум и избори истог дана?

Извор:

АТВ

30.09.2025

19:20

Коментари:

0
Референдум и избори истог дана?

Два листића, двије кутије и један датум. Постоји могућност да ће грађани Републике Српске истог дана гласати и на пријевременим изборима и на референдуму. Али прије него што убаце листић у кутију, неко мора све то да припреми. А тај неко би — бар ако све остане по тренутном плану — требало да буду посланици.

''Најпаметније да у комисији буду само посланици. Због имунитета. И прошли пут када је био референдум, када је завршен, они уопште нису били позивани. Били су оптужени само господин Каран и господин Петковић. Потпредсједник Уједињене Српске и тадашњи секретар Владе који тада нису били посланици. Али и они су на крају ослобођени. Тако да нико није одговоарао, а посланици нису ни позивани. Ако желимо нешто што је мирно, онда ставимо све посланике. И Закон је направљен у том смислу. На крају крајева наше је право на направимо што безболније'', казао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

horoskop

Занимљивости

Хороскопски знакови који инспиришу све око себе

Референдум у Републици Српској првобитно планиран за 25. oктобар, пролонгиран је и одржаће се када и ванредни предсједнички избори. Разлог је, између осталог, процедурални рок од мјесец дана након одлуке Уставног суда Републике Српске, који тек треба да се изјасни о измјенама Закона о референдуму.

''Тако да је то техничко питање које ћемо дговорити и наравно да се технички може уредити да то буде на дан кад су избори. Да на крају крајева буде јефтиније. Имамо двије кутије умјесто једне, два листића умјесто једног и сав трошак је у штампању листића, све друго буде исто. Што ће збунити људе? Па, кад излазе на нормалне изборе имају 4 листића, а сад имају 2. Значи дупло једноставније'', казао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Aко референдум и пријевремени избори буду одржани истог дана – знак је да је постигнутполитички договор. Али да ли је то и правно и технички могуће? Ставови се разликују.

Хамдија Рамуљ

Сцена

Објављен видео: "Босански хулк" Хамдија Рамуљ вријеђа и насрће на мушкарца

''Мој став је да се то не може исти дан спровести, дакле тако неће бити. Али ако буде ОИК је спремна да спроведемо и те изборе. Технички је изводљиво, што се тиче технике, изводиво је ставити двије кутије ако од нас неко буде тражио да користимо, осим ако ЦИК не донесе забрану да се тај бирачки списак користи. Технички је изводљиво, а да ли ће правно имати неку ваљаност, не знам'', изјавила је Стана Даниловић, предсједник оопштинске изборне комисије Брод.

''Мислим да не би требало бити никаквих проблема што се тиче тога. Ту си органи реда да заведу ред ако буде каквих проблема'', казао је Мијат Ћирковић, предсједник општинске изборне комисије Братунац.

Из Народне скупштине кажу – већ је једном референдум одржан и нико га није спријечио. Ако буде потребно – нови закон може бити донесен у хитној процедури.

EU-brisel

Свијет

Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

Додатну компликацију изазива став Централне изборне комисије БиХ – која поручује да неће доставити бирачке спискове за потребе референдума. У Српској сматрају да се спискови већ налазе на бирачким мјестима – јер се тог дана свакако одржавају избори.

Одлука Уставног суда, заказана за 3. октобар, одредиће судбину референдума. Уколико буде зеленог свјетла, техничка припрема остаје изазов – али не и немогућа мисија.

Али,једно је сигурно – референдум ће бити одржан.

Подијели:

Тагови:

izbori

prijevremeni izbori

referendum

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскопски знакови који инспиришу све око себе

Занимљивости

Хороскопски знакови који инспиришу све око себе

34 мин

0
Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

Регион

Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

39 мин

0
Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

Хроника

Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

45 мин

0
Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

Свијет

Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

47 мин

0

Више из рубрике

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

Република Српска

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

1 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Очекујемо подршку свих који бране институције Српске

2 ч

0
Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

Република Српска

Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

4 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик открио ко ће бити кандидат СНСД-а за предсједника Српске

5 ч

8
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner