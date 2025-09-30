Референдум и избори истог дана?

Извор:
Два листића, двије кутије и један датум. Постоји могућност да ће грађани Републике Српске истог дана гласати и на пријевременим изборима и на референдуму. Али прије него што убаце листић у кутију, неко мора све то да припреми. А тај неко би — бар ако све остане по тренутном плану — требало да буду посланици.
''Најпаметније да у комисији буду само посланици. Због имунитета. И прошли пут када је био референдум, када је завршен, они уопште нису били позивани. Били су оптужени само господин Каран и господин Петковић. Потпредсједник Уједињене Српске и тадашњи секретар Владе који тада нису били посланици. Али и они су на крају ослобођени. Тако да нико није одговоарао, а посланици нису ни позивани. Ако желимо нешто што је мирно, онда ставимо све посланике. И Закон је направљен у том смислу. На крају крајева наше је право на направимо што безболније'', казао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Референдум у Републици Српској првобитно планиран за 25. oктобар, пролонгиран је и одржаће се када и ванредни предсједнички избори. Разлог је, између осталог, процедурални рок од мјесец дана након одлуке Уставног суда Републике Српске, који тек треба да се изјасни о измјенама Закона о референдуму.
''Тако да је то техничко питање које ћемо дговорити и наравно да се технички може уредити да то буде на дан кад су избори. Да на крају крајева буде јефтиније. Имамо двије кутије умјесто једне, два листића умјесто једног и сав трошак је у штампању листића, све друго буде исто. Што ће збунити људе? Па, кад излазе на нормалне изборе имају 4 листића, а сад имају 2. Значи дупло једноставније'', казао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Aко референдум и пријевремени избори буду одржани истог дана – знак је да је постигнутполитички договор. Али да ли је то и правно и технички могуће? Ставови се разликују.
''Мој став је да се то не може исти дан спровести, дакле тако неће бити. Али ако буде ОИК је спремна да спроведемо и те изборе. Технички је изводљиво, што се тиче технике, изводиво је ставити двије кутије ако од нас неко буде тражио да користимо, осим ако ЦИК не донесе забрану да се тај бирачки списак користи. Технички је изводљиво, а да ли ће правно имати неку ваљаност, не знам'', изјавила је Стана Даниловић, предсједник оопштинске изборне комисије Брод.
''Мислим да не би требало бити никаквих проблема што се тиче тога. Ту си органи реда да заведу ред ако буде каквих проблема'', казао је Мијат Ћирковић, предсједник општинске изборне комисије Братунац.
Из Народне скупштине кажу – већ је једном референдум одржан и нико га није спријечио. Ако буде потребно – нови закон може бити донесен у хитној процедури.
Додатну компликацију изазива став Централне изборне комисије БиХ – која поручује да неће доставити бирачке спискове за потребе референдума. У Српској сматрају да се спискови већ налазе на бирачким мјестима – јер се тог дана свакако одржавају избори.
Одлука Уставног суда, заказана за 3. октобар, одредиће судбину референдума. Уколико буде зеленог свјетла, техничка припрема остаје изазов – али не и немогућа мисија.
Али,једно је сигурно – референдум ће бити одржан.
