"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

АТВ

30.09.2025

18:17

Правник Милко Грмуша предао је Народној скупштини иницијативу којом се управним органима у Републици Српској забрањује да од грађана траже не само овјерене фотокопије, него и исправе којима се доказују чињенице, подаци и околности о којима органи воде евиденције по службеној дужности.

"Као што сам и најавио, данас сам на протокол Народне скупштине предао иницијативу за усвајање Закона о измјенама Закона о општем управном поступку којом се свим управним органима у Српској забрањује да од грађана траже не само овјерене фотокопије него уопште исправе којима се доказују чињенице, подаци и околности о којима органи управе, други републички органи управе, управне организације, као и привредна друштва, установе и друга организације којима је законом повјерено вршење јавних овлашћења у Републици Српској воде евиденције по службеној дужности", написао је Грмуша на друштвеној мрежи Икс.

елмедин конаковиц

БиХ

Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик

Он поручује да за таквим нечим нема више не само потребе, већ је ријеч о својеврсној дрскости имајући у виду колико дуго сви не само причају о реформи јавне управе, дигитализацији и силном новцу пореских обвезника који је потрошен у ту сврху.

