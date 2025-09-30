Извор:
Правник Милко Грмуша предао је Народној скупштини иницијативу којом се управним органима у Републици Српској забрањује да од грађана траже не само овјерене фотокопије, него и исправе којима се доказују чињенице, подаци и околности о којима органи воде евиденције по службеној дужности.
"Као што сам и најавио, данас сам на протокол Народне скупштине предао иницијативу за усвајање Закона о измјенама Закона о општем управном поступку којом се свим управним органима у Српској забрањује да од грађана траже не само овјерене фотокопије него уопште исправе којима се доказују чињенице, подаци и околности о којима органи управе, други републички органи управе, управне организације, као и привредна друштва, установе и друга организације којима је законом повјерено вршење јавних овлашћења у Републици Српској воде евиденције по службеној дужности", написао је Грмуша на друштвеној мрежи Икс.
Он поручује да за таквим нечим нема више не само потребе, већ је ријеч о својеврсној дрскости имајући у виду колико дуго сви не само причају о реформи јавне управе, дигитализацији и силном новцу пореских обвезника који је потрошен у ту сврху.
„Треба још један папир“-не треба, радите свој посао.— Милко Грмуша (@MilkoGrmusa) September 30, 2025
Као што сам и најавио, данас сам на протокол Народне скупштине предао иницијативу за усвајање Закона о измјенама Закона о општем управном поступку којом се свим управним органима у Српској забрањује да од грађана траже не само… pic.twitter.com/QDXvHnhWRL
