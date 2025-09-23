Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

Извор:
Као што је најавио, бањалучки правник Милко Грмуша поднио је иницијативу Народној скупштини Републике Српске у којој тражи промјену законских рјешења којима се тренутно ограничава појефтињење регистрације возила.
Грмуша у изјави за "Српскаинфо" истиче да је иницијативу за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају предао данас на протокол Народне скупштине, али и Владе Републике Српске.
"Иницијатива је написана у форми закона. Они сад имају пословничку обавезу да ме у року од 6 мјесеци обавијесте да ли ће ту иницијативу ставити на дневни ред НСРС или неће. Ако је не стављају на дневни ред морају ме обавијестити зашто је моја иницијатива неоснована", каже Грмуша.
Он је поновио да је постојећи модел обавезних законских тарифа ауто-осигурања монополистички, нетржишни и директно поткрада народ.
Грмуша је раније истакао да постоји огроман простор за јефтинију регистрацију возила, али држава у пакту са осигуравајућим друштвима то не дозвољава.
"Осигуравајућа друштва, као и све друге компаније, морају да се боре на слободном тржишту за своје клијенте. Ко је способан, иновативан и солвентан, треба да опстане. Остали нека пропадну. Страшно је да се приватним компанијама силом намеће профит на рачун народа", истакао је раније Грмуша.
Он данас за "Српскаинфо" објашњава да његова иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају није ништа ново.
Подсјећа да је уређивање ове области била и једна од идеја Владе, што је било наведено и у економској политици и смјерницама Владе из 2013. године у вријеме док је премијер била Жељка Цвијановић.
"Од тада до данас прошло је 12 година, а Влада није спровела сопствену мјеру. Они требају да буду први који ће ову мјеру испоштовати и прихватити јер нема смисла да не раде оно што је њихова идеја. Дакле, ово није дошло из опозиције или неког њиховог политичког опонента, то су они сами тражили, а онда су очигледно направили пакт са осигуравајућим друштвима и пуштају да се свако мало пролонгира заједнички систем тарифа који је донесен од стране Агенције за осигурање Републике Српске", категоричан је Грмуша.
Он додаје да грађани немају могућност да приступе јефтинијим услугама ауто-осигурања усљед такмичења осигуравајућих кућа јер је прописано колика мора бити полиса.
Грмуша пита зашто је тако.
То би, каже он, исто када би све провизије у банкама биле исте или када би сви хљебови у Бањалуци коштали исто.
"Дакле, нема оправдања и нема логике, а регистрација у Српској је најскупља у Европи. То вријеђа здраво расуђивање код човјека. Запрепаштен сам. Исто ово сам тражио и прије 5-6 година, међутим, тад није прошло, односно нико није обратио пажњу на то. Највеће учешће у цијени регистрације је управо ова полиса – око 80 одсто", истиче Грмуша.
Он очекује да ће добити одговор из НСРС везано за његову иницијативу, мада не искључује могућност ни да се то не деси.
Подсјећа на своју иницијативу из октобра прошле године за промјену КЗ РС за напад на новинаре.
Иако су имали законску обавезу од 6 мјесеци, Грмуша истиче да до данас није обавијештен шта је са том иницијативом.
"Не морају усвојити моју иницијативу, не морају ни расправљати о њој али морају да ме обавијесте и кажу шта у њој није исправно. Нисам добио повратну информацију. Сад не дај боже треба опет чекати да неки новинар или здравствени радник буде нападнут па да се људи питају шта се десило. Код нас само када се деси трагедија онда се реагује", закључује Грмуша.
