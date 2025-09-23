Сутра претежно облачно и нестабилно

Извор:
СРНА
23.09.2025
14:48
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом и локалним пљусковима, уз дневну температуру ваздуха до 27 степени Целзијусових.
У јутарњим часовима доћи ће до јачег наоблачења од југозапада у Крајини, које ће донијети кишу и пљускове са грмљавином, локално су могуће и непогоде у виду обилнијих падавина у кратком временском периоду и јаки удари вјетра.
На југу и истоку очекују се краћи сунчани интервали и суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Република Српска
Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"
Током дана и у вечерњим часовима облачност ће се ширити ка југу и истоку и условити пролазну кишу, у Херцеговини су могући и јачи пљускови с грмљавином, а у Крајини постепен престанак падавина.
Јутарња температура ваздуха биће од 12 до 16, у вишим предјелима од осам степени, а дневна од 18 на западу до 27 на истоку и југу, у вишим крајевима од 16 степени Целзијусових.
Тенис
Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића
Дуваће слаб до умјерен вјетар, већином јужног, а на сјеверу сјеверног смјера, преноси Срна.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 12, Бихаћ 20, Чемерно 21, Калиновик, Нови Град и Ливно 22, Мркоњић Град, Кнежево и Дрвар 23, Гацко, Соколац и Хан Пијесак 24, Фоча и Јајце 26, Билећа, Приједор и Бугојно 27, Рудо, Сребреница, Требиње и Сански Мост 28, Србац, Вишеград, Добој, Сарајево, Тузла и Зеница 29, Бањалука, Бијељина, Зворник и Мостар 30 степени Целзијусових.
Република Српска
1 ч0
Тенис
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Друштво
1 ч2
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму