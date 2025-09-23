Logo

Сутра претежно облачно и нестабилно

Извор:

СРНА

23.09.2025

14:48

Сутра претежно облачно и нестабилно
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом и локалним пљусковима, уз дневну температуру ваздуха до 27 степени Целзијусових.

У јутарњим часовима доћи ће до јачег наоблачења од југозапада у Крајини, које ће донијети кишу и пљускове са грмљавином, локално су могуће и непогоде у виду обилнијих падавина у кратком временском периоду и јаки удари вјетра.

На југу и истоку очекују се краћи сунчани интервали и суво вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана и у вечерњим часовима облачност ће се ширити ка југу и истоку и условити пролазну кишу, у Херцеговини су могући и јачи пљускови с грмљавином, а у Крајини постепен престанак падавина.

Јутарња температура ваздуха биће од 12 до 16, у вишим предјелима од осам степени, а дневна од 18 на западу до 27 на истоку и југу, у вишим крајевима од 16 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, већином јужног, а на сјеверу сјеверног смјера, преноси Срна.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 12, Бихаћ 20, Чемерно 21, Калиновик, Нови Град и Ливно 22, Мркоњић Град, Кнежево и Дрвар 23, Гацко, Соколац и Хан Пијесак 24, Фоча и Јајце 26, Билећа, Приједор и Бугојно 27, Рудо, Сребреница, Требиње и Сански Мост 28, Србац, Вишеград, Добој, Сарајево, Тузла и Зеница 29, Бањалука, Бијељина, Зворник и Мостар 30 степени Целзијусових.

Временска прогноза

