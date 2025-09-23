Logo

Сутра почиње суђење убици (19) из школе у Пречком, који је ножем напао учитељицу и дјецу

23.09.2025

14:33

Школа
Фото: pexels

На Жупанијском суду у Загребу у сриједу би требало да почне суђење деветнаестогодишњаку због тешког убиства дјетета у Основној школи Пречко у децембру прошле године, четири покушаја тешког убиства и 50 кривичних дјела повреде права дјетета.

Оптужница коју је подигло Жупанијско државно тужилаштво (ЖДО) у Загребу терети окривљеног да је 20. децембра прошле године, "у вријеме наставе дошао до загребачке основне школе, са унапријед створеном намјером да лиши живота дјецу и запослене школе, свјестан да се ради о дјеци ниског хронолошког узраста која му се нису у стању физички одупријети".

Потом је, стоји у оптужници подигнутој почетком јула ове године, ушао у просторије школе гдје је ножем напао учитељицу и дјецу. Приликом напада једно дијете је изгубило живот, док су учитељица и троје дјеце задобили тешке тјелесне повреде.

Тужилаштво је раније саопштило да је окривљени физички напао и повриједио дјецу и учитељицу пред десетак ученика те основне школе, пише Јутарњи.

Загребачко ЖДО је у оптужници предложило продужење истражног притвора окривљеном (чија се старост не наводи), и то због опасности од понављања кривичног дјела и зато што је притвор нужан ради несметаног спровођења поступка за кривично дјело за које је прописана казна дуготрајног затвора и код којег су околности извршења посебно тешке.

Ради се о бившем ученику ОШ Пречко који је након напада ножем побјегао у оближњи Дом здравља, гдје је покушао самоубиство.

Због те трагедије, наредни дан је у цијелој Хрватској био проглашен даном жалости, а министар образовања Радован Фукс најавио је обавезно закључавање школа.

Суђење ће бити затворено за јавност.

(Телеграф.рс)

