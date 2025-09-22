Сударила се два камиона, па један ударио у кућу: Међу повријеђенима и држављани БиХ

Извор:
СРНА
22.09.2025
20:04
Коментари:0
Два камиона сударила су се данас код Копра, а потом је један ударио у кућу поред пута и дјелимично је срушио, а у удесу је тешко повријеђен 44-годишњи држављанин БиХ.
Саобраћајна незгода догодила се у Светом Антону, непосредно прије 16.00 часова, када је један од два камиона, која су се возила са депоније према Копру, изгубио контролу над кочницама и ударио у други испред себе, а он у кућу поред пута.
Полиција је утврдила да је држављанин БиХ возио камион кроз насеље Свети Антон када је примијетио да му кочнице не раде. Возило је убрзало и на крају ударило у задњи дио камиона испред себе, којим је управљао четрдесетогодишњи становник Копра.
Након судара, камион се преврнуо и ударио у стамбени објекат поред пута. У том тренутку, из супротног смјера наишао је путнички аутомобил чији возач није могао да избјегне судар.
Лакше је повријеђен један возач камиона, а тешке повреде задобио је 44-годишњи држављанин БиХ, док су 45-годишњи мушкарац из околине Копра у животној опасности, као и возач преврнутог камиона, који је остао заробљен у возилу, преноси РТВ Словенија.
Жена која је возила аутомобила и њен шестогодишњи сапутник задобили су лакше повреде.
"Срећа је што никога није било у кући. Кућа је уништена", рекао је вођа интервенције Лука Франца из ватрогасне бригаде и додао да ће стручњаци да процијене стабилност куће.
