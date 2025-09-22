Хрватска појачава граничну контролу због афричке куге свиња

Извор:
СРНА
22.09.2025
18:12
Коментари:0
Хрватски министар пољопривреде Давид Влајчић најавио је појачану граничну контролу након што је афричка куга свиња на фарми Беља у Соколову гдје је 10.000 свиња.
Влајчић је најавио и строже казне за оне који свјесно шире болест, преносе хрватски медији.
Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић је указао на чињеницу да се вирус афричке куге свиња проширио и да ће бити потребно доносити и мало радикалније мјере.
Он је најавио да ће у сузбијању вируса полиција пружити подршку и надзирати контролу пролаза у појединим подручјима.
Нових потврђених случајева афричке куге свиња на подручју Осјечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније за сада нема.
Успостављени су пунктови за надзор саобраћаја и границе, као и надзор од 24 часа над 54 фарме са више од 1.000 свиња у обје жупаније.
