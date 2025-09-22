Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Извор:
Припадници Царинске управе спровели су акцију на подручју Шибеника, гдје су у породичној кући открили и заплијенили већу количину алкохолних пића без потребне документације.
Поступајући по налогу, овлашћени царински службеници Сплитске мобилне јединице претресли су у петак, 19. септембра, породичну кућу, њене ствари и возила на подручју Шибеника. Том приликом пронашли су укупно 226 литара ракије за коју власник није могао да докаже да ју је легално стекао нити да посједује одговарајућу документацију, саопштила је Царинска управа.
Због кршења Закона о акцизама, власнику пронађене ракије биће издат прекршајни налог са новчаном казном од најмање 3.900 евра. Цјелокупна количина илегалног алкохолног пића је одмах одузета. Поред тога, надлежној царини биће поднет захтјев за доношење рјешења о обрачуну акцизе на етил алкохол.
(индекс)
