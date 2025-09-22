Logo

У Котору ухапшена тројица држављана БиХ, пронађена дрога

СРНА

22.09.2025

13:53

У Котору ухапшена тројица држављана БиХ, пронађена дрога
Фото: Pexels

Полиција у Котору ухапсила је тројицу држављана БиХ којих су пронађени кокаин и марихуана.

Ухапшени су држављани БиХ чији су иницијали М.А. (29) који је одбио да се подвргне тестирању на дрогу, док је код А.С. (35) пронађен кокаин, а код Б.С. (30) марихуана, саопштили су из Управе полиције Црне Горе, преноси Срна.

Гори кућа

Градови и општине

Гори кућа у центру Приједора

Полиција је ухапсила и возаче М.Д. (46) из Србије због вожње са 1,30 промила алкохола у крви, Д.Ј. (49) из Котора са 1,99 промила, као и жену К.К. (23) из Тивта јер је управљала аутомобилом са 1,27 промила алкохола у крви.

Тагови:

хапшење

марихуана

