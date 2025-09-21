Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

21.09.2025
18:31
Руски држављанин задобио је тешке повреде док је ронио у близини Светог Стефана.
То је "Вијестима" незванично потврђено у полицији.
Како је речено пропелер чамца му је нанио тешке повреде.
Наводно, руски држављанин није био прописно обиљежен док је ронио када га је ударио чамац.
Будванска полиција обавља увиђај.
