Logo

Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

21.09.2025

18:31

Коментари:

0
Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Руски држављанин задобио је тешке повреде док је ронио у близини Светог Стефана.

То је "Вијестима" незванично потврђено у полицији.

Како је речено пропелер чамца му је нанио тешке повреде.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полиција све провјерава: Убиство у Грачаници?

Наводно, руски држављанин није био прописно обиљежен док је ронио када га је ударио чамац.

Будванска полиција обавља увиђај.

Подијели:

Тагови:

Sveti Stefan

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

Регион

Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

7 ч

0
Аутобус превоз

Регион

Ужас у Загребу: Мушкарац погинуо док је поправљао аутобус!

8 ч

0
Crna Gora more

Регион

Инспектори у Црној Гори наплатили преко милион евра казни: Ови прекршаји су најчешћи

11 ч

0
Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

Регион

Мандић: У свечаном дефилеу показано јединство српског народа

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner