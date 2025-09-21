Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

Извор:
Мондо.рс
21.09.2025
12:35
Након више од 30 година производње, породична фирма Лукач је објавила да одустаје од производње конзумних јаја. Вијест су саопштили на протесту испред Хрватског ветеринарског института, који им је, због позитивног теста на салмонелу, наложио да до понедјељка усмрте 163.000 кока носиља.
За позитивне налазе Лукач тврди да су намјештени. Додаје да су његове коке носиље вакцинисане против салмонеле јер је вакцина бесплатна, а цијелу процедуру је одредило Министарство, навели су хрватски медији.
"Свака кока носиља се вакцинише кроз циклус узгајања који траје 18 недјеља. Она прима укупно 10 вакцина, од којих су четири против салмонеле. Вакцина је бесплатна, финансира је министарство, нема потребе да је било који фармер заобилази. Вакцину добијамо од министарства, а лиценцирани ветеринар долази да вакцинише", рекао је Маријан Лукач , произвођач јаја.
Хрватски ветеринарски институт одбацује све оптужбе и каже да је рад њихове националне референтне лабораторије за анализу узорака под сталним надзором Државног инспектората и Министарства пољопривреде.
Тврде да су проблеми са компанијом Лукач почели 2019. године када је салмонела откривена на њиховој фарми Цагинец, а резултати анализе су накнадно потврђени у лабораторији у Бечу. Након тога, кажу, низ позитивних налаза на салмонелу на фармама Лукач настављен је током година.
"Ограђујемо се у потпуности од полуистина, лажних изјава и обмана дотичног господина да Хрватски ветеринарски институт својим претрагама омета његову производњу. Компанија и господин Лукач требало би прво да сагледају свој начин производње, технологију узгоја, исхрану кока носиља, која је углавном сировинама ван територије Републике Хрватске, и да контролишу увоз јаја која се на тржишту склапају из увоза", рекла је Андреа Хумски, директорка Хрватског ветеринарског института.
