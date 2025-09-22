Наредних дана еутаназија скоро 12.000 свиња

22.09.2025
10:06
На подручју Славоније наредних дана биће еутаназирано готово 12.000 свиња због појаве афричке куге, а на сузбијању ове болести укључиће се и војска.
Фарме са више од 1.000 свиња у двије славонске жупаније, које држе двије трећине укупног свињског фонда у Хрватској, биће под сталним надзором полиције.
Професор на Агрономском факултету Универзитета у Загребу Ивица Кисић изјавио је да је ситуација алармантна.
"Неко је погријешио у биосигурносним мјерама, протоколу који је требао да ради неко од радника фарме и то је извор проблема", рекао је Кисић за ХРТ и додао да је неко свјесно или несвјесно унио вирус унутар круга двије велике фарме.
Он је додао да је тренутна производња у свињогојству у Хрватска самоодржива са око 40 одсто, али да би тај број могао драстично пасти јер је до сада еутаназирао око 50.000 свиња.
Кисић је указао да је неизбјежан и раст цијена свињског меса.
Он је упозорио да Хрватска истовремено има проблема и са салмонелом на перадарским фармама.
