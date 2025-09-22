Logo

Наредних дана еутаназија скоро 12.000 свиња

22.09.2025

10:06

Коментари:

0
Свиња
Фото: Pixabay

На подручју Славоније наредних дана биће еутаназирано готово 12.000 свиња због појаве афричке куге, а на сузбијању ове болести укључиће се и војска.

Фарме са више од 1.000 свиња у двије славонске жупаније, које држе двије трећине укупног свињског фонда у Хрватској, биће под сталним надзором полиције.

Професор на Агрономском факултету Универзитета у Загребу Ивица Кисић изјавио је да је ситуација алармантна.

"Неко је погријешио у биосигурносним мјерама, протоколу који је требао да ради неко од радника фарме и то је извор проблема", рекао је Кисић за ХРТ и додао да је неко свјесно или несвјесно унио вирус унутар круга двије велике фарме.

policija njemacka

Свијет

Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

Он је додао да је тренутна производња у свињогојству у Хрватска самоодржива са око 40 одсто, али да би тај број могао драстично пасти јер је до сада еутаназирао око 50.000 свиња.

Кисић је указао да је неизбјежан и раст цијена свињског меса.

Он је упозорио да Хрватска истовремено има проблема и са салмонелом на перадарским фармама.

Подијели:

Тагови:

svinja

eutanazija

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

Свијет

Полицијско возило у Њемачкој ударило д‌јечака (4)

1 ч

0
Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!

Србија

Детаљи несреће - Усмртио мајку и повриједио јој дијете: Ухапшен насилник!

2 ч

0
Прањић о потписивању указа: Улазимо у напет период

Република Српска

Прањић о потписивању указа: Улазимо у напет период

2 ч

0
У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба

Свијет

У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба

2 ч

0

Више из рубрике

Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

Регион

Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

17 ч

0
Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

Регион

Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

23 ч

0
Аутобус превоз

Регион

Ужас у Загребу: Мушкарац погинуо док је поправљао аутобус!

23 ч

0
Crna Gora more

Регион

Инспектори у Црној Гори наплатили преко милион евра казни: Ови прекршаји су најчешћи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner