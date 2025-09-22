Прањић о потписивању указа: Улазимо у напет период

Извор:
Дневник.хр
22.09.2025
09:40
Давор Прањић, потпредсједник Републике Српске из реда хрватског народа, истакао је да се овлашћења која су пренесена на њега односе искључиво на потписивање указа, те је навео да се улази у изузетно напет период.
"С обзиром на деликатност комплетне ситуације у Босни и Херцеговини, ситуације која је настала након другостепене пресуде, правни вакуум је и те како настао, али оно што је јасно у праву и како год да га ко користио, ишло је према свим смјерницама и као уставна обавеза свих нас који обављамо дужности јесте да се континуитет власти мора очувати ради избјегавања неких нових правних поступака којим би се неко евентуално бавио", рекао је он.
Он је поновио у интервјуу за "Дневник.хр" да је то уставна обавеза која слиједи због обезбјеђивања континуитета власти.
"Овлашћења се односе искључивао на потписивање указа који јесу законска и уставна обавеза", истакао је он.
На питање новинарке да ли овај потез значи да Милорад Додик признаје Суд БиХ, Прањић је рекао да званичници у Српској имају свој став по том питању.
"Они су то кроз неке закључке унутар парламента донијели и с те стране они слиједе ту политику која је с њихове стране јединствена. Оно што с наше стране јесте, да се осигура покушај смиривања ситуације и да изађемо из ове, ја бих рекао, и те како дубоке кризе. Можемо рећи да се крај не назире, али свакако и позив да се ситуација смири и да нико из Сарајева не треба да изазива било какву реторику или реакције које би евентуално потекле из Бањалуке", навео је Прањић.
Коментаришући најављене пријевремене изборе, он је навео да има још много непознаница.
"Улазимо у изузетно напет период, али ево и позив, као један од корака, да се све смири, јер све ово нас води у, ја бих рекао, дубоку економску (кризу) која ће услиједити годинама које су иза нас. Ако ми не будемо предводили процесе који доносе добробит држави, не можемо ни очекивати да ће нешто иза нас сутра или за годину дана бити боље", рекао је он.
