Прањић потписао указ умјесто Додика

Извор:
АТВ
19.09.2025
17:12
Коментари:1
Потпредсједник Републике Српске Давор Прањић потписао је указ којим се проглашавају измјене и допуне Закона о полицији и унутрашњим пословима, који је објављен у службеном гласнику Републике Српске.
Указ о проглашењу са цијелим текстом закона објављен је у Службеном гласнику РС од 15. септембра.
Тиме је потврђено да је Милорад Додик на њега пренио овлаштења предсједника.
То је била тема у јавности након што је ЦИК БиХ прогласио одузимање мандата предсједника Републике Српске, што Додик није прихватио.
Свијет
41 мин0
Свијет
50 мин0
Свијет
53 мин1
Свијет
57 мин0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч3
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
30
17
30
17
28
Тренутно на програму