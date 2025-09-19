Logo

Прањић потписао указ умјесто Додика

Извор:

АТВ

19.09.2025

17:12

Коментари:

1
Прањић потписао указ умјесто Додика

Потпредсједник Републике Српске Давор Прањић потписао је указ којим се проглашавају измјене и допуне Закона о полицији и унутрашњим пословима, који је објављен у службеном гласнику Републике Српске.

Указ о проглашењу са цијелим текстом закона објављен је у Службеном гласнику РС од 15. септембра.

Прањић потписао указ
Прањић потписао указ

Тиме је потврђено да је Милорад Додик на њега пренио овлаштења предсједника.

То је била тема у јавности након што је ЦИК БиХ прогласио одузимање мандата предсједника Републике Српске, што Додик није прихватио.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Davor Pranjić

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске

Свијет

Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске

41 мин

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Разговарали Трамп и Си Ђинпинг: Да ли је ово сигнал за крај трговинског рата?

50 мин

0
Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

Свијет

Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

53 мин

1
Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

Свијет

Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

57 мин

0

Више из рубрике

НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности

Република Српска

НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности

1 ч

2
Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

Република Српска

Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

3 ч

1
Goran Selak Benc Tuzon

Република Српска

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

3 ч

3
Будимир: Импресивна опрема московске полиције

Република Српска

Будимир: Импресивна опрема московске полиције

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner