Разговарали Трамп и Си Ђинпинг: Да ли је ово сигнал за крај трговинског рата?

19.09.2025

16:48

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Амерички предсједник Доналд Трамп разговарао је данас телефоном са кинеским колегом Си Ђинпингом о рјешавању питања кинеске мреже ТикТок и трговинских односа, јавља Си-Ен-Ен, позивајући се на званичника Бијеле куће.

Како наводи АП-а, разговор између Трампа и Сија организован је у циљу постизања договора који би омогућио популарној друштвеној мрежи ТикТок да настави да функционише у Сједињеним Америчким Државама.

Позив би могао да буде сигнал за могући састанак двојице лидера, како би постигли коначан споразум о окончању трговинског рата и разјаснили у ком правцу би односи између двије свјетске суперсиле могли да се развијају, наводи агенција.

Ово је други разговор Трампа и Сија откако се Трамп вратио у Бијелу кућу и увео високе царине Кини, што је изазвало узајамна трговинска ограничења и додатно затегло односе између двије највеће економије свијета.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

Двојица лидера су претходно разговарали у јуну, с циљем смањења тензија око кинеских ограничења извоза ретких земних елемената, који се користе у производима као што су паметни телефони и борбени авион.

"Разговараћу са предсједником Сијем, као што знате, у петак, у вези са ТикТоком, али и трговином.

Веома смо близу постизања договора по свим тим питањима, изјавио је Трамп јуче.

Трамп је додао да је његов однос са Кином веома добар, али је напоменуо да би сукоб Русије у Украјини могао да се заврши ако европске земље уведу више царина Кини.

Трамп није рекао да ли планира да повећа царине Пекингу због куповине руске нафте, као што је то учинио у случају Индије, преноси РТ Балкан.

Тагови:

Доналд Трамп

Si Đinping

TikTok

