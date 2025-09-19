Logo

Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама

Извор:

Агенције

19.09.2025

16:34

Коментари:

0
Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама
Фото: Youtube/SLICE Full Doc/screenshot

Француски предсједник Емануел Макрон отворио је данас за јавне посјете двије велике средњовјековне куле катедрале Нотр Дам у Паризу, што је један од посљедњих корака у њеној реконструкцији након разорног пожара 2019. године.

Грађани ће поново моћи да се попну уз 424 степенице да би уживали у ненадмашном погледу на Париз, пренио је АФП.

Поновно отварање кула означава још једну прекретницу у огромном процесу обнове, који и даље траје, иако је катедрала поново отворена 7. децембра 2024. године на церемонији којој је присуствовао Доналд Трамп, неколико седмица прије ступања на предсједничку дужност.

Макрону је указана част да буде прва особа која ће обићи обновљене куле.

Посјетиоци ће уживати у обиласку који траје око 45 минута, а почиње у јужној кули успоном на звоник, прије него што стигну до тераса које ће провести поред два главна звона катедрале. Облазак се завршава спуштањем преко сјеверне куле, преносе Агенције.

